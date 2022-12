Festa dell’Immacolata a Roseto degli Abruzzi: il programma 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, tradizionalmente dedicato dalle famiglie all’allestimento dell’albero e del presepe, a Roseto degli Abruzzi ci sarà l’imbarazzo della scelta, con gli appuntamenti che si susseguiranno per l’intera giornata.

“In un periodo in cui si avverte un gran bisogno di ritrovare pace e serenità abbiamo scelto di “accendere la fantasia” – dice il Sindaco, Mario Nugnes – e per farlo abbiamo coinvolto tutti, dalle associazioni ai commercianti. Grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti siamo riusciti a proporre un programma che, spero, ci consentirà di vivere il Natale con attenzione e con gioia, ma con il giusto spirito, anche pensando a ciò che questa festività rappresenta per i bambini”.

PROGRAMMA

La magia sarà di scena nel Borgo Incantato di Montepagano, dove le famiglie si riverseranno per ammirare la scacchiera giornate nella piazza centrale, o per ascoltare il “cappello parlante”, assistere a lezioni di “falconeria” e frequentare la scuola di magia per ottenere l’ambito diploma di mago. Molti degli eventi sono già sold-out, ma nel borgo di Montepagano le alternative fino a domenica 11 dicembre non mancano, come il “Magic Tour” che permetterà di visitare la bottega delle bacchette magiche.

Il “Borgo Incantato” aprirà i battenti giovedì mattina con l’inaugurazione prevista per le ore 8,30 mentre a Roseto il primo momento, solenne, è previsto per le ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore per la Celebrazione della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, cui parteciperanno il Sindaco e tutta l’amministrazione, che riceveranno dal parroco, Padre Igor Manzillo le rose bianche benedette. Il pomeriggio sarà dedicato principalmente allo svelamento dei presepi artistici e al rituale dell’accensione dell’albero di Natale.

Alle 15.30, nella preziosa cornice della Villa Comunale, verrà svelato un magico presepe dello storico artista rosetano Giorgio Poliandri, creatore di miniature dalle sembianze talmente reali capaci di incantare grandi e piccini; contemporaneamente a Montepagano ci sarà inaugurazione dei presepi artistici con un omaggio alla tradizione degli zampognari. Dalle ore 16 diventerà protagonista la centralissima piazza della Libertà, alla stazione, dove arriverà un ospite d’eccezione, un Babbo Natale “inedito” e accompagnato da quattro “Babbine”, e insieme saluteranno grandi e piccini intrattenendoli con sorprendenti magie, con il coinvolgimento delle attività commerciali.

Alle ore 17.30, nella stessa piazza, il momento più atteso dell’accensione dell’albero di Natale e del grande arco, con l’accompagnamento del coro “Piccoli Cantori di Rosburgo” dell’Istituto Comprensivo Roseto 1, diretti dalla maestra Francesca Formichella e, a seguire, l’esibizione di una giovane cantante che eseguirà brani natalizi.

“Abbiamo immaginato questo Natale come un viaggio all’interno della meraviglia – dichiara l’Assessore Lorena Mastrilli – per il quale non è richiesto un bagaglio pesante bensì, come in quella canzoncina che accompagnava le favole sonore, “Non serve l’ombrello, il cappottino rosso e la cartella bella per venir con me… Basta un po’ di fantasia e di bontà …”.