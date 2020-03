Riapre le Cafè Les Paillotes, nuovo menù e Festa dell’8 marzo

PESCARA – Riapre domani, martedì 3 marzo, il ristorante gourmet Cafè Les Paillotes, dopo la pausa invernale che porta con sé tante novità, prima tra tutte un nuovo menù. Una cucina rivisitata con un’attenzione particolare alle specialità regionali, perché l’Abruzzo è da sempre terra di ottimi prodotti e sapori autentici che nei piatti di Cafè Les Paillotes trovano una connotazione unica.

Lo chef Walter Canzio e il nuovo staff, daranno vita a creazioni che deliziano il palato e gli occhi. Ecco alcuni nuovi piatti: pannocchia, radicchio e melograno; ostriche, mela e sedano; ricciola e tartufo nero; raviolo di burrata su pesto di pistacchi e scampi.

Ed è tutto pronto per la serata dell’8 Marzo. Come sempre, Cafè Les Paillotes ha particolare cura e riguardo nell’accogliere e nello stupire i propri clienti, e la Festa della Donna non farà eccezione. Sarà un tema dal sapore medio orientale quello di quest’anno, che lascerà senza parole per la cura dei dettagli.

Ecco il menù del ristorante gourmet: aperitivo di benvenuto; astice con carciofi e verdure primaverili; scampi su mela e sedano; capesante su crema di mandorle con salsa ai lamponi e rosa turca; calamaro ripieno con gamberi bianchi e pinoli con salsa alla maggiorana; tortelli di burrata con mazzancolle e guanciale croccante; rombo marinato con lime e curry con agretti e cavolfiore; dessert Mimosa. Con vino a cura del sommelier, euro 60.

Per chi al pesce preferisce carne o pizza, il Granchio Royal propone un ricco menù di carne a 35 euro; un altrettanto sfizioso menù pizza a 25 euro, e anche il sushi à la carte.

Per info e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809.