Festa della Donna 2020, il pensiero di Bonnici Castelli

TERAMO – “Noi ci siamo e ci saremo sempre, con il nostro impegno, a ricordare che l’8 marzo è la Giornata internazionale della Donna. Lo avremmo fatto con un evento simbolo per cogliere, attraverso la pittura e la letteratura, le tante qualità che le donne posseggono e che spesso non vengono loro riconosciute.

“Storie di donne coraggiose e libere” sarà un bel momento di confronto, solo rinviato di qualche tempo a causa dell’emergenza dettata dal coronavirus. La forza e la conquista della libertà sono temi molto cari alla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo. A proposito di donne coraggiose e libere, in questa giornata, il nostro pensiero e la nostra gratitudine vanno soprattutto alle donne italiane di scienza, in prima linea contro un virus che non sappiamo ancora contrastare e che ci allontana dagli altri.

Un grazie a Francesca Colavita, la ricercatrice di Campobasso dello Spallanzani di Roma, assunta dopo anni di precariato; a Vittoria Colizza, che dirige a Parigi un laboratorio d’eccellenza che studia questa epidemia con modelli matematici; alla virologa Ilaria Capua, che in passato ha lavorato all’Izs di Teramo e che oggi è un punto di riferimento scientifico mondiale: a tutte le altre e sono troppe per citarle tutte, che sono in prima linea a combattere questa emergenza. Dall’inizio dei tempi le donne sono questo: coraggio, resilienza e generosità”. Questo il pensiero della presidente della CPO Tania Bonnici Castelli in occasione della Giornata Internazionale della Donna.