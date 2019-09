Una festa per i 40 anni dell’AVIS Nereto: ecco quando

NERETO – Domenica 22 settembre si svolgerà la festa per i 40 anni dalla fondazione dell’AVIS NERETO con una serie di iniziative che celebreranno la storia dell’associazione, nata nel luglio del 1979 nel comune vibratiano, grazie all’impegno dei fondatori e dei primi soci.

Alle ore 8:30 è prevista l’accoglienza e la registrazione delle consorelle AVIS e degli invitati presso la sede dell’AVIS NERETO, in via Roma, con l’intrattenimento della banda musicale di Ancarano. Alle ore 9:30 si terrà l’inaugurazione, presso la Sala Allende della mostra (che sarà visitabile fino al 29 settembre), curata dall’artista neretese Francesco Perilli, dal titolo “NEUTRAL-ISM Arte, Solidarietà e Salute” che vedrà esposte 42 opere che hanno per oggetto il tema della donazione e sono state appunto donate da diversi artisti internazionali. Alle ore 11:30 si celebrerà la Santa Messa presso la Chiesa del Suffragio in piazza Cavour. Alle ore 12:30 avrà inizio il corteo per le vie cittadine con i labari dell’AVIS e l’accompagnamento della banda musicale che culminerà con la visita al monumento commemorativo presente in Largo del Donatore di Sangue sul quale verrà apposta una targa a ricordo di questi primi 40 anni di vita consociativa. Alle ore 13:00 infine ci sarà il pranzo ufficiale presso il “Circolo Anziani e Giovani 2001” di Nereto nel corso del quale verranno consegnate le onorificenze ai donatori ed ai soci fondato dell’AVIS NERETO.

“E’ tutto pronto per le celebrazioni dei 40 anni dalla nascita della nostra associazione, un traguardo molto importante che ci tenevamo a festeggiare assieme a quanti, nel 1979, diedero vita all’AVIS NERETO ed a tutti i soci e gli amici che, ieri come oggi, lavorano quotidianamente per rendere efficace la nostra azione associativa” dichiara il Presidente dell’AVIS NERETO, Antonio Bruni. “Vogliamo ringraziare la cittadinanza che, lungo questi mesi estivi che ci hanno visto partecipare a numerose iniziative in città, ci ha manifestato la propria vicinanza. Un grazie di cuore va al Sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, all’Assessore Augusto Di Berardino, ed a tutta l’Amministrazione che ci ha sostenuto e continua a farlo, alle nostre consorelle, agli iscritti ed a tutti gli amici della nostra associazione, che vi assicuro sono tanti”.

Tanti i momenti clou della giornata di festa tra i quali ci sarà una importante mostra che avrà, quale tema dominante, quello appunto della donazione. “Grazie di cuore all’amico Francesco Perilli, abile artista neretese, fondatore del movimento artistico internazionale “NEUTRAL-ISM”, che ha organizzato una raccolta di opere, donate a titolo gratuito all’AVIS Comunale di Nereto, da 43 artisti provenienti da 22 paesi da tutto il mondo. Quella di domenica sarà una mattinata ricca, piena di momenti importanti per celebrare i 40 anni di vita della nostra Associazione – conclude il Presidente Bruni – invitiamo ovviamente i nostri concittadini e non solo a partecipare numerosi agli eventi in programma, a testimoniare il grande rapporto che si è creato, in questi anni, tra l’AVIS e tutti i neretesi”.

Per informazioni ulteriori è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram AVISNERETO. Sito web: www.avisneretotortoreto.it, e-mail: avisnereto@gmail.com. L’AVIS NERETO ricorda che, il centro di raccolta del sangue sul territorio, si trova presso la Palazzina Rosa dell’Ospedale “Val Vibrata” a Sant’Omero ed è attivo il mercoledì ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 11:30. Per informazioni si può contattare il numero 347/8268813.