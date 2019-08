Fermenti d’Abruzzo, programma 2019

Dal 29 agosto al 1° settembre 2019 al Porto turistico Marina di Pescara si svolgerà la quarta edizione: birra artigianale, tipicità gastronomiche e workshop

PESCARA – Torna con la sua quarta edizione Fermenti d’Abruzzo, il Festival delle Birre artigianali abruzzesi. Dal 29 agosto al 1° settembre appuntamento al Porto Turistico “Marina di Pescara” per la quattro giorni coni degustazioni emozionali, ottimo cibo, intrattenimento, musica live, corsi, workshop e soprattutto birre artigianali tutte diverse tra loro ed ognuna con la propria storia da assaporare. Sarà presente un’ampia area food a km zero per abbinare piatti alla birre presenti. Apertura ogni giorno dalle ore 18, ingresso libero. L’Area bimbi (5/10 anni) sarà disponibile tutti giorni dalle 19.00 alle 23.00. Si tratta di un servizio proposto da azienda esterna a Fermenti d’Abruzzo, i costi sono gestiti in toto dall’azienda stessa. In caso di maltempo il festival si trasferirà nel padiglione Daniele Becci. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che sarà il programma per questa edizione.

PROGRAMMA

Giovedì 29 Agosto

h 18:00 Inaugurazione Festival e Apertura Stand

h 19:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

h 19:00 Apertura Area Bimbi con gonfiabili

h 20:00 Birre Ancestrali – workshop a cura di Almond ’22 con Jurij Ferri e Luca Fusè

h 21:30 Lidia Conte & The Midnight Special – live music – ballabili ‘70 ’80 ’90

h 22:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

Venerdì 30 Agosto

h 18:00 Apertura Stand

h 19:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

h 19:00 Apertura Area Bimbi con gonfiabili

h 20:00 Il Pane liquido – workshop a cura di Unionbirrai Beer Tasters (Cos’è il malto e come si ottiene. Quali cereali vengono impiegati nella produzione della birra. L’utilizzo di succedanei da parte dei colossi industriali. A cura di Unionbirrai Beer Tasters – Sezione Abruzzo)

h 21:30 90210 – live music – Pop Rock anni ‘90

h 22:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

Prenotazione obbligatoria e gratuita per i workshop e le passeggiate in barca presso Infopoint Festival o sul sito www.fermentidabruzzo.it

Sabato 31 Agosto

h 18:00 Apertura Stand

h 19:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

h 19:00 Apertura Area Bimbi con gonfiabili

h 20:00 Il luppolo nella produzione della birra – workshop a cura di Unionbirrai Beer Tasters (Aroma, amaro e le proprietà benefiche del luppolo. Che cos’è il luppolo e le proprietà benefiche sull’organismo umano. Incontro di avvicinamento alla birra artigianale a cura di Unionbirrai Beer Tasters – Sezione Abruzzo)

h 21:30 I Taglia ’90 – live music – ballabili italiani ‘80 ’90

h 22:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

Domenica 1 Settembre

h 18:00 Apertura Stand

h 19:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

h 19:00 Apertura Area Bimbi con gonfiabili

h 20:00 Spezie, frutta e ingredienti insoliti – workshop a cura di Unionbirrai Beer Tasters (Le speziature negli stili tradizionali. L’utilizzo di ingredienti insoliti: innovazione e legame con il territorio. Incontro di avvicinamento alla birra artigianale a cura di Unionbirrai Beer Tasters – Sezione Abruzzo)

h 21:30 Bisbetica – live music – Rock Soul & Beat

h 22:00 Birra da… mare – passeggiata in barca con degustazione (passeggiata in barca con degustazione in collaborazione con il catamarano Fiumareabruzzo costo 10 euro)

h 23:00 Premiazione delle Regine di Fermenti