Nonni ai fornelli a Pescara: ecco chi ha vinto la prima edizione [VIDEO]

PESCARA – Una simpatica donna di mezza età di origini albanesi, ma trapiantata da più di un ventennio a Pescara, si aggiudica a sorpresa la prima edizione della rassegna “Nonni ai fornelli” al ristorante “Hai Bin”, iniziativa promossa dall’Assessorato all’Assistenzialismo Sociale del comune. Si tratta di Blerina Ajdini che con lo storico piatto “Pallotte cacio e ovo” è riuscita a convincere una numerosa e qualificata giuria di esperti prima di essere premiata da maestro di cucina Santino Strizzi, dall’Assessore Nicoletta Di Nisio e dalla titolare del locale Yeru Ye, componente anche del direttivo dell’Unione Regionale Cuochi.

In gara sono stati ben 13 elaborati tutti di pregevole fattura, tra primi e secondi piatti, ed al termine altri riconoscimdenti sono andati a Maria Angelucci per il miglior equilibrio dei sapori con il “Nido di fettuccine”, Fernando Di Iorio per la migliore presentazione con le “Alette di pollo nostrane”, Ada Di Berardino per il premio della giuria con “Fagioli e cicoria con peperone crusco” e Antonietta Ferrante il premio della critica con “Involtini di pollo e maiale con piselli cacio e ovo”.

Meritavano maggiore fortuna gli altri succulenti preparati come Le virtù di Daria Seri, il Risotto ai funghi di Antonella Malino, gli Spaghetti alla carbonara di Antonio Sorrentino, le Pennette ai 4 formaggi di Renata Di Giuseppe, le Patane e fasciul con peperoncino piccante di Concetta Pavone, la Parmigiana di Zucchine di Maria Tamalio e i Fegatini e durelli di pollo con piselli di Anna Di Biase.

I piatti sono stati accompagnati dai vini firmati Sincarpa, Sciarr e Monteselva e dall’olio De Massis attentamente selezionati dagli organizzatori del gruppo dei giornalisti enogastronomici d’Abruzzo. Tutti i concorrenti sono stati omaggiati con le confezioni del pastificio La mugnaia. Ospiti della manifestazione sono stati il vincitore nazionale del Festival della Melodia Maurizio Tocco e due degli interpreti del nuovo tour, Angelo Di Crescenzo e Julia Zapadaieva.

“Non poteva andare meglio-ha dichiarato al termine l’Assessore Nicoletta Di Nisio- c’è stato tanto entusiasmo per un’iniziativa che merita di essere ripetuta. I nonni ai fornelli sono stati tutti molto bravi”.

In giuria sono stati presenti con l’Ass. Di Nisio ed il maestro Strizzi anche Barbara Carota, meglio dell’indimenticato campione di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, il dirigente della regione Carlo Maggitti, il notaio del concorso Paolo Di Marino, il responsabile della Uisp Alberto Carulli, la tour operator ucraina Natalia Putilina, le sportive Angela e Stella Cantelli e le giornaliste televisive Barbara Di Marco e Alessandra Morena.