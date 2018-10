Oggi in campo alle 14:30 per la trasferta allo stadio “Turina”. Mister Zichella ottimista alla vigilia del match

TERAMO – Domenica 7 ottobre alle 14:30 si disputa la quarta giornata di campionato per il Teramo (quinta in generale) che andrà a far visita al Feralpisalò, fanalino di coda. Mister Zichella ha diramato la lista dei convocati per il match oltre a lasciare dichiarazioni alla vigilia dello stesso. Così il tecnico disegna l’avversario:

“Questa con la Feralpi, è una partita bella da giocare, contro una squadra dotata di individualità importanti, ma in settimana abbiamo lavorato sui loro aspetti negativi per andarli a colpire. Il modulo nostro sarà lo stesso di inizio ritiro, magari con piccoli accorgimenti tattici in base al loro atteggiamento”.

Ripartire evitando di commettere gli errori del secondo tempo contro il Gubbio sottolinea Zichella che dovrà fare a meno di Caidi mentre potrà avere a disposizione sia Spighi che Speranza, entrambi recuperati:

“La mia è una squadra che va a corrente alternata, ma è un gruppo che lavora sempre bene, quando troveremo la giusta costanza di rendimento faremo il salto di qualità“.

Arbitro del match sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore che sarà coadiuvato da Lorenzo Colasanti di Grosseto e Marco Lencioni di Lucca. Come sempre spazio al post partita per seguire il risultato del match e il suo tabellino con la sintesi del match e le impressioni del tecnico biancorosso a fine dello stesso.

I biancorossi convocati per la partita con il Feralpisalò

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Pacini.

DIFENSORI: 21 Altobelli, 2 Fiordaliso, 13 Mastrilli, 26 Piacentini, 6 Speranza, 27 Ventola, 3 Vitale.

CENTROCAMPISTI: 10 De Grazia, 18 Persia, 8 Proietti, 4 Ranieri, 20 Spighi, 5 Zenuni.

ATTACCANTI: 11 Bacio Terracino, 19 Barbuti, 17 Cappa, 9 Di Renzo, 7 Fratangelo, 14 Piccioni, 16 Zecca.