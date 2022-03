Federico Rampini con l’Orchestra dell’ISA, concerto evento in Abruzzo

Il 18 marzo a Tortoreto e il 19 a l’Aquila il giornalista e scrittore sarà sul palco con i professori dell’orchestra per un viaggio nell’economia spiegata con il ritmo, le melodie e i testi dei Beatles

L’AQUILA – Un concerto evento attende il pubblico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese nel prossimo fine settimana a Tortoreto e all’Aquila. Venerdì 18 marzo 2022 alle 21.00 presso l’Auditorium del Centro Congressi Salinello Village a Tortoreto e Sabato 19 alle 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” dell’Aquila, il giornalista e scrittore Federico Rampini salirà sul palco con i professori dell’Orchestra dell’ISA per un interessante viaggio nell’economia spiegata e raccontata con il ritmo, le melodie e i testi, indimenticabili e inconfondibili, dei Beatles che con la loro musica sono immagine di un’epoca di crescita e ottimismo.

Per “All you need is love, L’economia spiegata con i Beatles” l’Orchestra sarà diretta dall’eclettico Valentino Corvino, che firma anche gli arrangiamenti: direttore d’orchestra, compositore, violinista spesso partner musicale di interessanti progetti di approfondimento culturale e artistico, programmi teatrali, discografici e cinematografici di grande successo con artisti, intellettuali e scienziati. Con loro la voce di Roberta Giallo, cantautrice, scrittrice e performer teatrale.

Ai due appuntamenti abruzzesi seguirà una terza data: domenica alle 18.00 l’Orchestra dell’ISA si esibirà per la prima volta alla Nuvola di Roma in co-produzione con Eur Culture Per Roma, stagione di eventi artistico-culturali realizzata da EUR Spa.

Ettore Pellegrino, direttore artistico Istituzione Sinfonica Abruzzese racconta: “Siamo molto felici di poterci esibire in un progetto accattivante come quello che nasce dal libro ‘All You Need Is Love. L’economia spiegata con i Beatles’ di Federico Rampini voce autorevole del giornalismo italiano che tutti apprezziamo per le sue analisi sempre brillanti e assolutamente accessibili. Sarà lui – continua il direttore ISA – a guidarci in un sorprendente viaggio nell’economia scandito dalla musica dei Beatles che con la loro pulsione verso la felicità dialogheranno con i grandi pensatori del nostro tempo. Siamo felici di proporre questa produzione al nostro pubblico di Tortoreto e L’Aquila e siamo soddisfatti di esibirci nella bellissima struttura della Nuvola progettata da Fuksas, icona della creatività contemporanea italiana, in collaborazione con un partner prestigioso come Eur Spa”.

