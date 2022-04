Il 30 aprile nel Salone di Bellavista verranno proiettate su un maxischermo le vignette satiriche che hanno reso famoso l’autore

CHIETI – Sabato 30 aprile 2022, ore 18:00, nel Salone del Bellavista (Corso Marrucino n. 76) sarà presentato il libro “Carcola che ve sfonno” – Il meglio (e il peggio) di un anno italiano – di Federico Palmaroli.

Palmaroli nasce a Roma nel 1973: di formazione umanistica (si è diplomato al liceo Classico in Prati ed ha conseguito la laurea in giurisprudenza), matura fin dall’adolescenza un vivo interesse per la tradizione popolare romana; insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo, collabora con testate giornalistiche e programmi tv, come, ad esempio, Porta a Porta di Bruno Vespa .

E’ il creatore ed unico autore delle pagine “Le più belle frasi di Osho”, una delle pagine social di maggior successo: oltre un milione di like su Facebook e 400 mila follower su Instagram.

La manifestazione, promossa dall’Associazione “Noi del G.B.Vico”, sarà un vero e proprio spettacolo: verranno proiettate su un maxischermo le vignette satiriche che lo hanno reso famoso e che lui ha definito“sketch esilaranti di un Paese alle prese con profonde incertezze e contraddizioni evidenziate grazie a fulminanti battute in romanesco”.

Palmaroli mette tutti d’accordo con la pungente ironia che contraddistingue i suoi lavori; la politica è al centro delle sue vignette ed oggi è considerato il re della satira politica: Roma è il suo mondo e la politica romana è protagonista quasi sempre dei suo disegni.

Dialogherà con Palmaroli il giornalista Pietro Lambertini.