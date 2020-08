Federico Fornara approda all’Amatori Pescara per la stagione 2020/2021

“Il passato va messo alle spalle, voglio resettare tutto. Farlo è importante anche a livello mentale per guardare avanti e cercare di fare il meglio possibile”

PESCARA – L’Amatori Pescara è lieta di annunciare l’ingaggio di Federico Fornara, guardia classe 1997 che porterà ulteriore qualità al roster della prima squadra 2020-21 affidata a coach Renato Castorina. Giocatore che a dispetto dei 23 anni vanta già una grande esperienza, Federico nella scorsa stagione – quella interrotta causa Covid-19 – si era segnalato come uno dei migliori giocatori di C-Silver, categoria che va stretta ad un elemento delle sue doti. Giocatore forte su ambedue i lati del campo, dunque pericoloso in attacco e arcigno in difesa, grazie alla sua fisicità riesce ad attaccare con regolarità il ferro ma è in grado al contempo di assumersi la responsabilità di tiri decisivi, segnando canestri pesanti dall’arco. Prova ne sia, durante i playoff di qualche stagione fa, il canestro della vittoria siglato a Borgomanero quando indossava la canotta del Basket Rosmini Domodossola, club nel quale è stato protagonista anche in B (2018-19) e dove è tornato dopo i 6 mesi della sua seconda esperienza nella Nervianese (C-Gold lombarda) in carriera (in precedenza ha militano anche nella Pol. Lierna sempre in C-Gold).

L’arrivo di Federico Fornara porta a 8 i componenti del team Amatori ufficializzati dopo la conferma di Di Donato e gli arrivi di Dondur, Pace, Di Giandomenico, Mennilli e Moretti e sembra rappresentare il tassello perfetto per il mosaico biancorosso di coach Castorina.

“Fornara è il profilo di esterno che cercavamo per completare il roster”, conferma il tecnico. “Le sue caratteristiche si incastrano benissimo nella squadra che insieme alla Società abbiamo costruito. Approfitto per fare i complimenti al nostro Direttore Sportivo Giovanni Pappacena perché, nel momento in cui si è prospettata l’ipotesi di avere Fornara con noi, è stato bravissimo nel cogliere l’occasione e condurre in porto la trattativa. Federico è una guardia con capacità di prendere vantaggi da situazioni di 1c1 in cui attacca spesso il ferro, buonissimo tiratore da 3 punti sia da “scarichi” sia in uscita dai blocchi. Pur essendo un buonissimo attaccante anche nella metà campo difensiva si spende tantissimo, e questa per me è caratteristica molto importante. Sono sicuro che darà ulteriore concretezza al nostro roster, che a questo punto ritengo completo con l’innesto dei nostri under dai quali mi aspetto tanto”, chiude coach Renato Castorina.

«Io e la società abbiamo lo stesso obiettivo. Quale? Vincere». Sin dalla prima frase pronunciata da nuovo giocatore dell’Amatori Pescara, Federico Fornara fa capire con quale spirito arriva in biancorosso.

«Se non avessimo avuto questo comune obiettivo non mi sarei mosso da casa, soprattutto in un anno come questo purtroppo contrassegnato dalla pandemia. Conta solo vincere». La bontà del progetto Amatori e la voglia di giocare per qualcosa di importante sono state le due solide basi della consegna a coach Renato Castorina di un giocatore che nello scorso anno ha avuto un rendimento altissimo, frenato solo nelle ultime partire prima dello stop causa Covid per un impiego meno costante dopo i postumi di un infortunio. Fino a quel momento aveva la media di 19 punti a gara, conditi da svariati assist e da quel sunto di cose piccole ma determinanti nella storia delle partite che hanno confermato le qualità di un giocatore certamente da categoria ben superiore. D’altro canto, i trascorsi in un campionato molto competitivo come la C-Gold lombarda, sin da giovanissimo, e la positiva parentesi in B parlavano chiaro. Esattamente come il provino quando aveva 17 anni con il Rieti, con la possibilità concreta di entrare in una squadra di A2 che solo un infortunio ha fatto sfumare. Non ha avuto molta fortuna, insomma, ma Fede è prontissimo a ripartire di slancio e a far vedere al Mondo Amatori tutte le sue grandi qualità.

«Il passato va messo alle spalle, voglio resettare tutto. Farlo è importante anche a livello mentale per guardare avanti e cercare di fare il meglio possibile», le parole di Fornara che mostra una maturità fuori dal comune. «Non vedo l’ora di tuffarmi in questa avventura, spero incominci il prima possibile. Ho già parlato con coach Castorina, la squadra è costruita molto bene. Conosco i miei nuovi compagni solo di nome, perchè non ho mai avuto modo di giocare insieme a loro, e la squadra è molto competitiva. Ed è un fattore importante la competitività anche interna, per alzare il livello. E ve lo dice un giocatore che ca della competitività una sua arma». Grinta e determinazione, insomma, non mancano al nuovo alfiere biancorosso. «Dico ai nostri tifosi che spero si potrà vedere, appena possibile, il nostro palazzetto con tanto bianco e tanto rosso e che faccia tanto casino. Pescara è una piazza che so essere in grado di farlo. Sono sicuro che insieme ci divertiremo. Molto»