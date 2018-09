Federico D’Annunzio mantiene la vetta del Campionato, 4° al Mugello

Il pilota abruzzese ancora in testa alla classifica generale con un vantaggio di venti punti

MUGELLO – Federico D’Annunzio ancora in testa al Campionato dopo la gara di oggi all’Autodromo Internazionale del Mugello. Partito in prima fila, in seconda posizione, il pilota di Collecorvino (PE) Federico D’Annunzio che corre con il numero 141 in sella alla sua BMW s1000rr affidatagli dal FDA Racing Team (Progetto MT2 Corse) e fornita dal concessionario Bmw Autoabruzzo, ha chiuso in quarta posizione mancando di un soffio il podio.

La gara valida come quinto round del CIV National Trophy 1000 è stata avvincente e vede il pilota abruzzese ancora in testa alla classifica generale con un vantaggio di venti punti. Tantissimi i sostenitori che dall’Abruzzo hanno raggiunto il Mugello per supportarlo.

“Dopo una buona partenza alla prima curva a seguito del contatto tra Conforti e Lanzi ho perso delle posizioni transitando al sesto posto. Ho successivamente recuperato fino alla terza posizione ma quando ho realizzato che la gomma posteriore era meno performante ho deciso di non prendere rischi e alla fine ho chiuso quarto per un soffio – ha dichiarato il pilota Federico D’Annunzio“.

La gara è stata trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma www.elevensports.it mentre la replica sarà trasmessa sul canale AutoMotoTV, 228 di Sky. Le successive tappe del CIV National Trophy 1000 si disputeranno il 6 ottobre all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi ed infine il 7 ottobre sempre all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.