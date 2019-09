Federico D’Annunzio in gara nel weekend al Mugello

PESCARA – Il pilota pescarese Federico D’Annunzio campione in carica National Trophy 1000 gareggerà sabato e domenica prossima al Mugello Circuit disputando le due gare del quinto round del CIV Superbike.

Federico D’Annunzio che corre con il numero 41 in sella alla Aprilia RSV4 FW-STK affidatagli dal sodalizio tra i team Nuova M2 Racing e Virtus Racing Team affronterà un nuovo week-end di gare all’Autodromo Internazionale del Mugello: un tracciato caratterizzato da un rettilineo in salita lungo oltre 1 km, da repentini cambi di pendenza e da curve molto veloci, cieche e impegnative, come l'”Arrabbiata 1″ e l'”Arrabbiata 2″. Degne di nota anche la chicane destra-sinistra in discesa (la Casanova-Savelli) e la curva “San Donato”, la prima dopo il rettilineo.

Le gare, costituite da 14 giri di pista ciascuna, avranno luogo sabato 21 Settembre alle ore 14.05 e domenica 22 Settembre alle ore 15.20.

Il quinto round dell’ELF CIV 2019 dal Mugello Circuit sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv) con le repliche delle gare in onda la settimana successiva all’evento su Sky Sport MotoGP HD.

Il campionato è costituito da 12 gare divise in 6 appuntamenti con due gare a week-end (Gara 1 il sabato e Gara 2 la domenica), le tappe successive che chiuderà il Campionato si disputerà a Vallelunga ad ottobre.