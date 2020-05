Fase 2 anche per la solidarietà alimentare a Spoltore: info buoni spesa

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore è pronto a organizzare una fase 2 anche per la solidarietà alimentare: è stato infatti pubblicato oggi (lunedì 4 maggio) un nuovo avviso pubblico rivolto a persone e famiglie in condizioni di “assoluto momentaneo disagio”. C’è tempo fino al 14 maggio. Le nuove domande serviranno per assegnare circa 50 mila euro, con il consueto meccanismo del buono spesa utilizzabile solo per beni primari nei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Spoltore.

Non devono essere titolari di alcuna forma di sostegno al reddito (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, disoccupazione) o di qualsiasi reddito da lavoro o da capitale che sia complessivamente superiore a 700 euro per famiglie di fino a 2 persone, 900 euro per famiglie fino a 4 componenti, 1.100 euro per famiglie formate da 5 o più persone. Non devono inoltre avere altra forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali (compresi buoni fruttiferi) di importo complessivo superiore a € 5.000,00. Il limite di reddito può essere aumentato di 300 euro se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui per un valore pari o superiore. Nella definizione delle priorità, sarà considerata la presenza in famiglia di minori, di portatori di handicap, il numero di componenti e la situazione del reddito, incluso l’aver già percepito altre indennità speciali connesse all’emergenza Coronavirus.

“E’ chiaro che il Comune non potrà voltare le spalle ai cittadini neppure nei prossimi mesi, neanche quando l’emergenza sanitaria sarà ormai alle spalle” ricorda il sindaco Luciano Di Lorito. “Ci aspetta un’emergenza economica e sociale senza precedenti, ma siamo sicuri che non sarà un nuovo dopoguerra, considerando che il tessuto produttivo, sia nelle infrastrutture sia nel così detto “know how”, resta intatto”.

COME FARE RICHIESTA

La domanda va inviata prioritariamente all’indirizzo mail protocollo@comune.spoltore.pe.it (solo con firma digitale o elettronica). Se impossibilitati si può presso il Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30. Per assistenza e chiarimenti è possibile contattare i numeri 085/4964255-304 (Lun-Ven 8.30-13.30; Mar e Gio 15-18) oppure visitare il sito www.comune.spoltore.pe.it dove è possibile scaricare anche la modulistica.