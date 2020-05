FAI, “Pillole di restauro”: due webinar in diretta, ecco quando

Tra i temi trattati negli appuntamenti del 23 e 30 maggio la “Madonna di Mejulano restaurata” e “Prima e dopo: il restauro delle opere d’arte”

TERAMO – La crisi epidemiologica che stiamo vivendo non è riuscita ad arrestare né il desiderio di bellezza degli italiani, né la caparbietà del Fondo Ambiente Italiano nel promuovere tale bellezza ed i tesori del nostro territorio, al grido di #italiamimanchi.

Per sopperire alla mancanza di eventi e attività culturali in questo difficile momento storico, la Delegazione FAI di Teramo ha deciso di curare delle rubriche digitali per mantenere viva l’attenzione verso l’arte e il paesaggio del nostro territorio.

È nata la rubrica “Pillole di restauro”, già avviata nelle scorse settimane sulla Pagina Facebook della Delegazione, con la quale raccontiamo sotto il profilo tecnico e iconografico i principali interventi di restauro curati dalla Delegazione di Teramo, dalla sua fondazione a oggi.

Nell’ambito della stessa rubrica, sabato 23 e 30 maggio, alle ore 15.30, si terranno due webinar in diretta streaming, ai quali si potrà partecipare sul canale YouTube della Delegazione (https://bit.ly/3fVCEb6), dove sarà anche possibile rivedere gli appuntamenti passati. Il webinar è aperto a tutti.

I temi trattati saranno i seguenti:

23 maggio 2020 – ore 15:30 – Diretta YouTube

LA MADONNA DI MEJULANO RESTAURATA

Presentazione dell’intervento di restauro della statua lignea conservata presso la chiesa di S. Agnese in Corropoli, nel 2019.

30 maggio 2020 – ore 15:30 – Diretta YouTube

PRIMA E DOPO: IL RESTAURO DELLE OPERE D’ARTE

Seminario di base sui principali degradi delle opere d’arte, principi teorici e pratici del restauro e numerosi esempi fotografici.

Durante le dirette sarà possibile porre domande sui contenuti trattati, ma anche sul restauro in generale e sulle attività del FAI. Per rimanere aggiornati su tutte le nostre rubriche, visitate la pagina Facebook Delegazione FAI di Teramo.