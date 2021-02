FAI annuncia i vincitori de “I luoghi del cuore”: ecco quando

La presentazione alla stampa dei risultati del 10° censimento avverrà in videoconferenza su Zoom giovedì 25 febbraio alle ore 11

Giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 11 è in programma la video conferenza stampa via Zoom Webinar per la presentazione dei risultati del 10° censimento “I luoghi del cuore”. Un numero sorprendente di persone dal 6 maggio al 15 dicembre 2020 ha risposto all’invito del FAI votando migliaia di luoghi cari, meritevoli di cure e attenzione. Un grande atto d’amore verso il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, che ci è mancato tanto nei mesi dell’emergenza sanitaria e che abbiamo scoperto in tanti, tantissimi di avere nel cuore.

Tra gli interventi:

Andrea Carandini – Presidente FAI

Gian Maria Gros-Pietro – Presidente Intesa Sanpaolo

Marco Magnifico – Vicepresidente Esecutivo FAI

Coordina Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo

