Fabrizio Bosso in concerto al Dome Theatre di Pescara

Lunedì 16 dicembre alle 22.30 lo Spiritual Trio di Fabrizio Bosso in concerto presenta nuovo album“Someday”: informazioni per prenotare un posto

PESCARA – Pescara Natale 2019 ha il suo presepe nel Dome Theatre. Il Sindaco Carlo Masci e l’Assessore Alfredo Cremonese hanno incontrato e ringraziato il Sindaco di Fano Adriano Luigi Servi, maestro presepiaio, per il bellissimo dono che unisce simbolicamente il mare e la montagna. L’assessore Cremonese e il Presidente del Consiglio Marcello Antonelli hanno consegnato venerdì sera una targa in segno di gratitudine al Sindaco Servi, subito prima dell’inizio dell’attesissimo e partecipatissimo concerto sold out di Deborah Moncrief & Millenium Gospel Singers, che ha spinto tutti gli spettatori ad alzarsi in piedi e battere le mani a tempo si musica.

Grande attesa intanto e ultimi posti per un concerto dal grande fascino che riempirà con le sue note il Dome Theatre lunedì 16 dicembre alle 22,30: lo Spiritual Trio di Fabrizio Bosso in concerto presenta nuovo album“Someday”.

Fabrizio Bosso (tromba), Alberto Marsico (hammond) e Alessandro Minetto (batteria) sugellano il loro decennale sodalizio con questo un terzo album, uscito a dicembre 2019 per la Warner, che rende nuovamente omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual.

Il repertorio del concerto, quindi, attraversa tutto il percorso musicale del Trio, mantenendo i brani più significativi dei diversi lavori discografici, in un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio pieno di scoperte ed emozioni.

Con “Someday” si fa viva la ricerca fra melodie che, pur non provenendo dalla tradizione Spiritual, possono essere reinterpretate in quella chiave e, soprattutto, essere apprezzate nella sonorità ormai inconfondibile del trio: Cold Duck Time del pianista e vocalist americano Les McCann, la ballad Lawns di Carla Bley e Someday We All Be free (nel disco, cantata da Mario Biondi) di Donnie Hathaway ed Eddy Howard. Nel repertorio, non mancano brani originali come Forward di Minetto e Marsico, Bernie’s Toon di Bosso, Say it Loud di Marsico che firma anche, insieme a Bosso, A Lullaby. Infine, a impreziosire il concerto anche il brano di tradizione gospel I Shall Wear A Crown, l’omaggio ai fratelli Adderly in Sermonette e Bridge Over Troubled Water di Paul Simon, uno spiritual laico con al centro una licenza blues del Trio.

In questo ultimo lavoro, lo Spiritual Trio partecipa a “Music For Love”, progetto di solidarietà attraverso la musica, di cui Fabrizio Bosso è testimonial.

BIGLIETTI

Si ricorda che l’ingresso è gratuito ma i posti limitati per cui chi volesse riservare il proprio posto può prenotarlo on line sul circuito Ciaotickets al costo di 1€ che verrà interamente devoluto al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara. Il Comune di Pescara ringrazia gli Sponsor di Pescara Natale 2019: Fondazione Pescara Abruzzo, Banca Popolare Province Molisane, Banca Credito Cooperativo Castiglione e Pianella , Banca Popolare di Bari, Banca Credito Cooperativo Abruzzi di Cappelle sul Tavo, Barbuscia Auto.