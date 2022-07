TERAMO – La Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica che Fabiano Compagnoni, nella stagione 2022/2023, tornerà a vestire la maglia biancorossa. Per il pivot classe 1995 si riapre il portone di casa, nella squadra che lo ha visto presentarsi al meglio nel panorama del futsal lanciandolo verso importanti esperienze nazionali. Dopo l’inizio con la Lisciani allenata proprio da mister Alfredo Valente, infatti, Compagnoni ha vestito la maglia del Free Time L’Aquila, con cui ha siglato 22 reti nella stagione culminata con la storica promozione in Serie B, categoria poi conosciuta anche in campo, dell’Antonio Padovani, con cui ha vinto una Coppa Italia Regionale, e anche dell’ASD Aposa Bologna, sempre nel campionato di Serie B. Queste le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficialità della nuova esperienza alla Lisciani: “Tornare nella società che mi ha permesso di iniziare questo sport è lo stimolo principale a dover dare il massimo. Sono passati tanti anni e ora che ho la possibilità di rivestire questa maglia mi sento molto motivato, visto anche il bel gruppo creatosi e il lavoro portato avanti dallo staff tecnico e dirigenziale. Impegno e costanza saranno le parole d’ordine di questa stagione”.

Fabiano Compagnoni torna alla Lisciani Teramo Calcio a 5