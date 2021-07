Evento di beneficenza dell’hotel Baltic, raccolta per Il Colibrì

GIULIANOVA – Questa mattina gli aquiloni dell’hotel Baltic hanno volato insieme al Circolo Culturale Il Colibrì. L’evento di beneficenza promosso ed organizzato dall’hotel Baltic ha coinvolto gli ospiti dell’hotel e non solo, sia per l’acquisto del kit per costruire l’aquilone sia per la partecipazione sulla spiaggia, complice anche lo spettacolo degli aquiloni acrobatici.

La somma raccolta con questo evento è stata di 650€ che l’hotel Baltic ha interamente devoluto al progetto Estate Accessibile del Circolo Il Colibrì per l’acquisto di un’altalena speciale per bimbi disabili al parco giochi del quartiere Annunziata.

Grazie agli Amici del Baltic.