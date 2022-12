Eventi di Natale a Giulianova: il programma completo 2022

L’assessore Marco Di Carlo: “Un contenitore ampio e variegato che, tra tradizione e novità, non lascia fuori nessuno”

GIULIANOVA – Il calendario “GiuliaEventi Natale 2022” è ufficiale e definitivo. Diramando il palinsesto nella sua veste grafica ufficiale, l’ assessore Marco Di Carlo sottolinea gli aspetti fondamentali di un programma che è frutto dell’impegno di molti e che, specialmente quest’anno, intende essere vario, ricco e di qualità. “GiuliaEventi 2022 – sottolinea – è un contenitore che non lascia fuori nessuno. C’è un’offerta musicale molto vasta, che soddisfa la tradizione e non scontenta la novità, in ogni caso regalando calore e suggestioni di festa. Si va dal coro Gospel alle note folk, dal repertorio classico al concerto di Capodanno. Oltre all’intrattenimento in musica, ecco l’ animazione per i bambini, la discesa della Befana, i mercatini, il teatro.

San Silvestro in piazza, gratuito, segnerà il culmine del programma. Imperdibile poi, mai come quest’anno, il Presepe vivente in centro storico. Di alto livello, inoltre, la proposta culturale, che prevede una mostra straordinaria, visite guidate e laboratori creativi. Come si vede, abbiamo voluto creare una sorta di bilanciamento anche “di contenuti” tra Lido e Paese, riservando al centro storico la parte culturale e “spirituale” del programma, e alla parte bassa, le proposte ludiche, più “leggere”, destinate a favorire il passeggio e lo svago delle famiglie. Insomma, nel complesso, vivremo trenta giorni speciali, capaci di essere un tramite perfetto, fatto di condivisione, aggregazione, serenità, per traghettare giuliesi e non dal vecchio al nuovo anno”.