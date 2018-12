Sono 67 eventi in programma dal 1 dicembre al 20 gennaio. Si parte l’8 dicembre, alle ore 17.00, con l’accensione delle luci d’artista in Città

CHIETI – “Dallo scorso 1 dicembre, Chieti sta già vivendo la magia del Natale grazie agli eventi predisposti dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di solidarietà, gli istituti scolastici cittadini e l’importante sinergia con Enti quali Camera di Commercio Industria e Artigianato Chieti/Pescara, Teatro Marrucino, Museo Barbella e Abrex – Circuito di Credito Commerciale Abruzzese”.

Così il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha presentato questa mattina, con l’Assessore alle Manifestazioni Antonio Viola, l’Assessore al Commercio Carla Di Biase, e il presidente e la direttrice di ABREX, Angelo D’Ottavio e Sara Cicchelli, il ricco programma degli Eventi Natalizi che si protrarranno fino al 20 gennaio 2019 in città.

«Per le Pubbliche Amministrazioni, soprattutto in tempi di crisi economica – ha commentato il Sindaco Di Primio – non è sempre così scontato riuscire a realizzare cartelloni di eventi in grado di coinvolgere cittadini e istituzioni. Quest’anno posso affermare con soddisfazione che il Comune di Chieti ha creato tutte le condizioni affinché si realizzassero manifestazioni e iniziative culturali, alcune di richiamo regionale come l’installazione delle luci d’artista, in grado di far vivere la magia del Natale in città. Quest’ultimo progetto, su cui stavo lavorando già l’anno scorso con il compianto presidente Becci, nasce dalla preziosa collaborazione con la CCIAA di Chieti/Pescara ed è una prima edizione che merita di crescere nei prossimi anni in considerazione dello sforzo profuso nella promozione dell’evento su numerosi canali di comunicazione e in relazione alla sinergia con la Camera di Commercio e il Comune di Pescara. Chi arriverà in Abruzzo nel periodo natalizio potrà visitare le luci d’artista di Pescara e al tempo stesso completare l’offerta turistico-culturale con la città di Chieti. Indolenza, supponenza e lamentazioni non portano da nessuna parte – ha concluso il Sindaco – tant’è che il Comune e le associazioni culturali che amano la città rispondono con 67 eventi e tante novità in programma».

Ringraziamenti ad associazioni ed esercizi commerciali, soprattutto quelli che si sono impegnati ad allestire luminarie nelle strade non coinvolte dalla luci d’artista, sono stati espressi dagli Assessori Viola e Di Biase. Proprio l’assessore al Commercio ha voluto lanciare un appello affinché le vetrine dei negozi e le stesse luci delle attività commerciali siano sempre accese in questo periodo dell’anno.

«Il calore e la magia del Natale – ha aggiunto l’assessore Di Biase – si percepiscono anche nelle piccole cose, ecco perché l’aspetto sociale e quello della solidarietà non devono assolutamente mancare e Chieti non sarà assolutamente da meno con le iniziative organizzate».

«La predisposizione del bando per gli eventi natalizi e le riunioni con le associazioni – ha detto poi l’assessore Viola- ci permetteranno di realizzare circa 70 eventi adatti a tutte le fasce d’età. A completare il progetto delle luci ovviamente non mancheranno gli allestimenti dei presepi artistici, tra cui quello vivente in centro storico, la Befana del Vigile e nota d’orgoglio “La maratona dell’Immacolata” che mancava da 40 anni in città».

«Abbiamo risposto con piacere e soddisfazione all’avviso pubblico del Comune di Chieti, città per altro che ospita la nostra sede operativa, perché Abrex, che dal prossimo anno conterà circa 2000 aziende nel suo circuito, ha il giusto know how per risolvere difficoltà, andando in contro alle Pubbliche Amministrazioni. Siamo dell’avviso che solo modificando procedure e metodi possono risolversi i problemi – ha poi detto il presidente Abrex, Angelo D’Ottavio».

PROGRAMMA EVENTI NATALE 2018 A CHIETI

1 Dicembre – ore 21,00

Vi Racconto 15 anni di Mudu’ di UCCIO DE SANTIS

Teatro Auditorium Supercinema – a cura di Lions Club Chieti “Melvin Jones”

Esposizione di ritratti di personaggi famosi

Mostra d’Arte a cura di Franco Pasqualone e Simonetta Paganini

“200 Artisti per Chieti”

NATIVITAS FESTA 2018 – Conferenza di Presentazione

Museo Barbella – Presentazione degli eventi della NATIVITAS FESTA 2018

Creiamo il Natale con la cartapesta

Museo Barbella – Laboratorio d’arte per bambini a cura di Lucilla Candeloro

prenotazione obbligatoria 393.9648972

Concerto di beneficenza

Teatro Marrucino

Esibizione dei giovani allievi delle scuole di musica di Catignano “Suoniamo Insieme”,

Ass. Il Filo

Accensione LUCI d’artista 2018/2019

Centro Storico e Centro Urbano Chieti Scalo – a cura di: C.C.I.A.A. Chieti/Pescara, Comune di Chieti

Mercatino del Presente e Futuro

Centro Storico – a cura di ANIAC e Abruzzo Eventi

Animazione per bambini e Mercatino

ore 18,00 Spettacolo “Il più bel Natale ” di Ercole Di Francesco

a cura dell’Associazione Nuova Teate

Via De Virgiliis e Via Scaraviglia

Evento Musicale “Ballo al Palazzo Lepri”

Italo Legends con Alexander Robotnik e Peppe Loda – Palazzo Lepri

Brecciarola si Illumina – Accensione Luminarie

Il Nostro Passato – Mostra permanente delle foto storiche e rappresentative delle Contrade di Brecciarola c/o Centro Sociale Il Casone

Babbo Natale Canterino e Gruppo musicale

The Swing Express Quartet

Via De Virgiliis – Via Scaraviglia – a cura dell’Associazione Nuova Teate

“Adotta un Alberello”

Presentazione del Concorso di Idee per Natale 2018/2019

Barreria BROSS – a cura delle Attività commerciali di Via B. Croce con le Associazioni cittadine

Concerto di Natale Malto Divino, Ciberia – a cura delle Attività commerciali di Via B. Croce con le Associazioni cittadine

Disney World on Skate – Esibizione sportiva del pattinaggio a rotelle

P.zza G.B. Vico – a cura dell’ASD Roller Club New ERA

Racconti di Natale

Lettura e drammatizzazione di brani dei racconti sul Natale

Scuola Secondaria 1° grado – Vicentini/Della Porta

a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Chieti

Esposizione Artistica: “A Natale regala l’Arte ”

Museo Barbella – a cura di Maria Paola Lupo, Daniele Mancini, Benedetta Di Marzio

Arte a Palazzo – Mostra espositiva

Palazzo Lepri – a cura di: A.N.I.A.C. Abruzzo e TEATIS ARTIBUS

Il Natale nella Vita e negli scritti di Mistici e Santi

Le iconografie delle Annunciazioni

Museo Barbella – a cura dell’Associazione ArteMind

” Stu Matrimonie… sa da fa! ”

Teatro Auditorium Supercinema – a cura dell’Associazione Sacro e Profano

Magfest

Museo Barbella – a cura di L’Associazione Maglab

degustando il centro: Mercatino di Natale con area food di prodotti tipici abruzzesi

Centro Storico – a cura di: ANIAC e A.M.I.P.

Comitato Festa S. Bartolomeo Apostolo Ass. Commercianti e Artigiani di Brecciarola

C.da Brecciarola

NATIVITAS FESTA 2018

Omaggio alle Madonnelle e Musica al Presepe con i Pifferari d’Abruzzi

Itinerario alla scoperta delle Iconae Mariane nei musei cittadini, nei quartieri e nelle chiese del centro storico – a cura di Maria Paola Lupo e Mario Canci

Festeggiando sotto le stelle di Natale

animazione per bambini

Piazzale Marconi – a cura di: Ludoteca “Il Paese delle Meraviglie” – ASD Siler Dance

Christmas Jumper Day

Mercatino di Natale, raccolta fondi per i bimbi del terzo mondo

Scuola Primaria A.M. Corradi – a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Chieti

Disney World on Skate – Esibizione sportiva del pattinaggio a rotelle

Palestra Colle dell’Ara – a cura dell’ASD Roller Club New ERA

Le Natività e le Annunciazioni nei tesori d’arte cittadini

Palazzo Lepri c/o Sede APS Luca Romano – a cura di: Ass. ArteMind e APS Luca Romano

Santa Claus in Tour – Il treno di Babbo Natale carico di sorprese

Piazza Trento e Trieste – a cura dell’Ass. Novissi ONLUS

Spettacolo per Bambini

Teatro Auditorium Supercinema – a cura dell’AVIS

Mangiare sano, mangiare con gusto – giochi per bambini

Ludoteca comunale, Via Amiterno – a cura dell’ASM Chieti Solidale

Disney World on Skate – Esibizione sportiva del pattinaggio a rotelle

Palestra Colle dell’Ara – a cura dell’ASD Roller Club New ERA

Performance Storica “I Saturnalia a Teate Marrucinorum”

Info e prenotazione 393.9648972

Tempietti Romani – a cura di Daniele Mancini

Danze dal Mondo – Festa di presentazione del laboratorio di danze internazionali

Centro Aggregativo Polifunzionale – P.zza San Pio X – a cura dell’ASM Chieti Solidale

Tombola di Natale – Tombola per la scuola dell’infanzia

Scuole primarie Via Arniense, Via per Francavilla, Madonna del Freddo e Corradi

a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Chieti

Ballando su Rotelle, XXI edizione, Spettacolo Natalizio di Pattinaggio Artistico

PalaSantaFilomena Chieti Scalo a cura di ASD Pattinaggio Artistico Teatino

Natale in Biblioteca

lettura di brani di libri scelti dalla bibliografia “Nati per Leggere ”

Biblioteca Scolastica Tricalle – a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Chieti

Mercante matematico in FIERA – gioco del Mercante in Fiera

Scuola Secondaria 1° grado – Vicentini/Della Porta

a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Chieti

Passeggiando a Chieti tra Luci, Monumenti e Storia

Visita guidata a cura di Maria Paola Lupo

Itinerario artistico culturale in centro storico con partenza da piazza Trento e Trieste

Info e prenotazioni 393.9648972

Xmas Party – Intrattenimento

Viale Benedetto Croce – a cura di Malto Divino Ciberia, Bross e Ticket

Verde Urbano e Street Art: Identità e Rigenerazione dei Luoghi

Centro Aggregativo Polifunzionale – P.zza San Pio X – a cura dell’ASM Chieti Solidale

Musica in Concerto – Sister Act

Auditorium Chiarini – a cura dell’Istituto Comprensivo 1 – Chieti

Un Ponte in Musica – Concerto e Raccolta Fondi per Genova

Scuola Secondaria 1° grado “Vicentini/Della Porta” – a cura dell’Istituto Comprensivo 2, Chieti

Seconda edizione del premio Eccellenza

Premiazione degli studenti delle scuole secondarie di Chieti che hanno riportato la votazione più elevata

Museo Barbella

Musica in Concerto – Sister Act

Auditorium Chiarini – a cura dell’Istituto Comprensivo 1 – Chieti

A Christmas Care

“Concerto degli alunni del Corso Musicale del Comprensivo 1”

Auditorium Crocelle – a cura dell’Istituto Comprensivo 1 – Chieti

Natale d’Arte – “I Regali di terracotta nell’antica Teate dei Marrucini”

Laboratorio d’arte per bambini a cura di Daniele Mancini

Museo Barbella – info e prenotazione 393.9648972

Un Ponte in Musica – Concerto e Raccolta Fondi per Genova

Scuola Secondaria 1° grado – Vicentini/Della Porta – a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Chieti

Conferenza “La Forza Simbolica della Notte di Natale tra religione storia e guerra”

Museo Barbella – a cura di Benedetta Di Marzio

MERCATINO: “L’Antico in Piazza” – Edizione Natalizia

Centro Storico

“Gospel Sound Machine” in concerto

Direttore Paolo Zenni

Chiesa San Francesco Caracciolo – a cura dell’UPA CLAAI Unione Provinciale Artigiani

Gran Concerto Sinfonico di Natale

Teatro Marrucino – a cura dell’Accademia Musicale Pescarese Onlus

Festeggiamo la Nascita di Gesù – Festa degli Auguri

Contrada Brecciarola c/o Centro Sociale Il Casone

a cura di: Comitato Festa San Bartolomeo Apostolo, Ass.Commercianti e Artigiani di Brecciarola

dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00

XXX Esposizione di Presepi Artistici del M° Giuseppe Di Iorio

Liceo Classico G.B. Vico

Slow Motion East Coast Xmas

con DJs Fabrizio Mammarella, Franz Scala, Andrea Tempo

Palazzo Lepri – a cura dell’organizzazione di Palazzo Lepri

Architetto per un giorno

Laboratorio di progettazione urbana per bambini

Centro Aggregativo Polifunzionale – P.zza San Pio X – a cura dell’ASM Chieti Solidale

NATIVITAS FESTA 2018

Concerto di Natale dell’Abruzzo EthOrchestra “Gesù Bambine nasce”

Cattedrale di San Giustino – Cripta – a cura dell’Associazione Theatema – Dirige Mario Canci

The House Masters NYE

“Notte musicale con Don Carlos, Leo Mas, Luca Trevisi, Aka L.T.JAY Xperience, Cosmo, Giuditta De Angelis e Mikol”

Palazzo Lepri – a cura dell’organizzazione del Palazzo Lepri

Chieti racconta il Natale

“Visita turistica guidata e spettacolo teatrale itinerante”

Centro Storico – a cura di: MAJA Ambiente scarl, Proloco Chieti Accademia Tegea, Bradamante

“Adotta un Alberello”

Premiazione del Concorso di Idee per Natale 2018/2019

Barreria BROSS – a cura delle Attività commerciali di Via B. Croce con le Associazioni cittadine

Concerto del Coro Selecchy – Concerto di beneficenza

Istituti Riuniti San Giovanni Battista – a cura del Rotary Club Chieti

Aspettando la Befana del Vigile… Disney in Jazz

con la partecipazione di FEDERICO PERROTTA

Teatro Auditorium Supercinema – a cura dell’ANVUP – Polizia Municipale

“Io sono Abruzzo” – Spettacolo teatrale musicale

con FEDERICO PERROTTA e la Big Band RED’S BAND

Teatro Auditorium Supercinema – a cura della UAO spettacoli

La Befana vien di notte Feast

Viale Benedetto Croce – a cura di Malto Divino, Ciberia, Bross e Ticket

Concerto del Coro Selecchy

Tributo musicale al Presepe Vivente

Centro Storico – a cura del Coro Selecchy

XXIV Edizione della “Sacra Rappresentazione del Presente Vivente”

Centro Storico – a cura di Teate Nostra

La Befana incontra i ragazzi

Tributo musicale al Presepe Vivente

Contrada Brecciarola c/o P.zza San Bartolomeo

a cura della Comitato Festa San Bartolomeo Apostolo Ass. Commercianti e Artigiani di Brecciarola

Per gli eventi del Teatro Marrucino consultare il sito www.teatromarrucino.eu