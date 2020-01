Festa della Befana 2020, gli eventi a Montesilvano

MONTESILVANO – Domenica 5 Gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa, la Parrocchia “San Giovanni Aposotolo ed Evangelista” di Viale Europa ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Montesilvano, la manifestazione denominata Arrivo dei Magi. Alle Ore 15.30 personaggi a cavallo che interpreteranno i Re Magi giungeranno nella zona del lungomare antistante a Viale Europa, alle 15.45 i Re magi a cavallo e il corteo percorrerà viale Europa fino a giungere alla chiesa di San Giovanni, dinanzi alla quale si effettuerà una sosta di preghiera. Alle ore 16.00 i Re Magi a cavallo e fedeli giungeranno sul piazzale rialzato tra via Foscolo e viale Europa antecedente il sottopasso ferroviario (quello sul quale si trova la Farmacia Cantò), per la distribuzione di caramelle ai bambini partecipanti e la conclusione dell’evento.

Un evento dedicato alla tradizione con l’arrivo dei Magi e i bambini, che potranno rivolgere le domande ai Magi. La rassegna #nataleconoi2020 si concluderà lunedì 6 gennaio dalle ore 15,30 con la Befana in Centro tra piazza Diaz, via Muzii e via D’Annunzio. In piazza Muzii arriveranno a bordo di quindici Fiat 500 decine di befane alla presenza della showgirl Barbara Chiappini che consegneranno doni e caramelle ai bambini. Gli eventi proseguiranno anche a piazza Diaz con la casetta della befana, dove i bambini potranno fare delle fotografie accanto alla vecchina, con la pista di pattinaggio e con artisti per l’intrattenimento di grandi e piccoli: dai giocolieri alle mascotte alla baby dance fino ai trucchi per i bambini. Su viale D’Annunzio verrà allestito un mercatino artigianale.

In piazza Muzii ci sarà il ranch dei pony con zucchero filato e dolciumi. Infine sempre su via D’Annunzio si esibiranno dei gruppi con la musica dal vivo con la cover dei Negramaro e delle maggiori hit nazionali e internazionali del momento.

“Siamo certi che anche la festa della befana vedrà la partecipazione di numerose persone – afferma il sindaco Ottavio De Martinis -, verrà chiusa al traffico tutta l’area interessata, riconsegnando simbolicamente questa zona ai residenti e ai cittadini. Gli eventi del 5 e del 6 gennaio chiudono il cartellone delle manifestazioni natalizie, il primo sulla scia della festa legata alla tradizione, mentre lunedì ci saranno manifestazioni con musica, mercatini e spettacoli per adulti e bambini. Saranno entrambi molto partecipati così come tutti gli appuntamenti dell’intero cartellone, che hanno riscontrato notevoli consensi e molto pubblico. Aver portato le manifestazioni nel centro ha significato ridare un’anima a Montesilvano, per la presenza di tante famiglie che hanno scelto di divertirsi e di trascorrere del tempo nella propria città, una mossa vincente che i montesilvanesi hanno gradito e che riproporremo anche nelle prossime edizioni del #nataleconoi”.