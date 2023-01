Eventi ad Atessa per l’Epifania: gli appuntamenti fino all’8 gennaio

ATESSA – Non si ferma con l’Epifania il lungo e ricco periodo di festività atessane che ha visto 40 eventi in cartellone -ed altri fuori programma- articolati tra dicembre e gennaio per oltre un mese di divertimento.

Dopo il fitto dicembre, di cui i protagonisti assoluti sono stati i più piccini, ad aprire il 2023 è stato lo spettacolo di teatro dialettale “Sia fatta la tua volontà” messo in scena dall’Associazione culturale “Il Drago d’Oro” di Atessa. Si prosegue mercoledì 4 con la tombolata organizzata dalla Pro Loco Val di Sangro nella sala polivalente di Monte Marcone.

Giovedì 5 gennaio doppio appuntamento. Alle ore 17.00, nella sala polivalente di Monte Marcone, ci sarà la proiezione del film “Il Re Leone” e alle ore 21.00, nel Teatro “a. Di Iorio”, il concerto di musica barocca “Greensleaves” con Alessia Rancitelli al violino e Roberta Bucco al Clavicembalo.

Venerdì 6 gennaio grande festa per tutti i gusti! Si parte dalle ore 15.00 con la “Befana Running”, corsa podistica organizzata dai Lupi d’Abruzzo. Dalle 16.00 nel Temporary Shop “l’Arcobaleno”, gara di puzzle per bambini. Alle 17.00, in piazza Garibaldi, arrivo scenografico della befana atessana di Kommerciate che, in volo dal campanile della chiesa di San Rocco, raggiungerà i bambini per distribuire caramelle e dolciumi. Per le famiglie residenti nelle contrade, è stato previsto un servizio di trasporto gratuito il “babbo bus” che riunirà tutti i bambini del paese in un unico e più completo “villaggio di gioco”.

Sempre il 6 gennaio in piazza Garibaldi, l’Associazione dei commercianti provvederà alla distribuzione delle lanterne per il suggestivo volo dei desideri. Alle 20.30, nel Teatro Comunale “A. Di Iorio” concerto dei cori locali “giovani voci dijoriane”, coro degli Alpini e Ate-tixe studium.

Sabato7 gennaio ore 20.30 Teatro Comunale, spettacolo “Abruzzo a Stelle e Strisce”- viaggio di musica e storie abruzzesi del sogno americano- con Ada Flocco, Walter Gaeta e Camillo Chiarieri.

Domenica 8 gennaio ore 18.00 Teatro Comunale, gran finale con il “Concerto d’ensemble” Fantasy Saxophone Quartet e Academica Brass Quintet.

Per tutto il periodo sarà visitabile il museo dei presepi, curato dall’Associazione Amici del Presepio che realizzerà, nel 2026, il Presepe di Piazza San Pietro.

In occasione della chiusura delle feste natalizie, saranno premiati i vincitori del concorso “Addobba la tua casa” e “Atelier Creativo”.