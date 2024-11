Cosa ci attende in Abruzzo nel mese di novembre? . Vi segnaliamo quelli più importanti rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi e alle nostre pagine social per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma..

In autunno la natura cambia d’abito indossando colori accesi e regalandoci nuovi sapori: tante a novembre le sagre e gli eventi enogastronomici dedicati a castagne, vino e altre proposte di stagione. Sapori autentici e genuini che vale la pena di scoprire e assaporare.

Si comincia subito giovedì 1 a Serramonacesca, dove dopo “L’aneme delle morte” della notte di Halloween, si svolge la Sagra della zucca. Per tutto il weekend gli appuntamenti saranno tanti, Prosegue a Perano Borgo DiVino ma ci saranno la Sagra della castagna a Rendinara e Sagra della castagna a Sante Marie; Le Cantine dei Bertoniani e Sapori d’Autunno a Montebello di Bertona; Tuber Magnatum Est,la fiera dedicata al tartufo bianco a Poggio Umbricchio; Sapori d’autunno a Opi; Sagra Autunno in festa a Roccavivi; Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno a Terranova di Roccamontepiano.

Passiamo al weekend successivo, quello di San Martino, ricchissimo di appuntamenti; Sagra della polenta a Bellante, Deguscanno, Festa dell’olio nuovo a Frisa. Eppoi ancora Novello e castagne a Miglianico, Frantoi aperti a San Vincenzo Vecchio Valle Roveto. Dal 9 al 10 a Treglio, venticinquesima edizione di Borgo Rurale. Domenica in Contrada Congiunti, a Collecorvino. Il 15 e 16 diciassettesima edizione a Catignano di Novello al castello: due giorni nelle cantine di Catignano per degustare vino e piatti tipici. Il 16 a Pollutri appuntamenti con la tredicesima edizione di Polù Uthar, Memorie e Sapori Contadini.

Per quanto riguarda i concerti Domenica 17 il Teatro Massimo di Pescara ospiterà Maria Biondi. Con la sua voce potente e vibrante l’artista catanese proporrà una selezione dei suoi più grandi successi.

Infine, il teatro. Mercoledì 13, con repliche il 14 e 15, al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila si inaugurerà la Stagione2024/2025 del Teatro Stabile d’Abruzzo con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico. Mercoledì 20 e giovedì 21 Antonio Albanese porterà in scena al Teatro Massimo di Pescara lo spettacolo “Personaggi”. Sempre a Pescara sabato 23, al Teatro Circus, ci sarà il Professor Umberto Galimberti con “L’amore è veramente un’opera d’arte?”.

A fine mese prenderanno il via i primi mercatini di Natale. E con essi ci si capulterà nel periodo più magico dell’anno.