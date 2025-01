REGIONE – Il 2025 musicale in Abruzzo si apre col botto con l’arrivo di grandi artisti della musica italiana. Anche se le sagre, complice anche il freddo, non sono tantissime, ma in Abruzzo non mancano proposte interessanti che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Entra nel clou a stagione di prosa nei principali teatri della Regione. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro Ciaspolate Mostre

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Da venerdì 3 a lunedì 6 in Corso Ovidio, da Piazza C. Tresca a Piazza Ss. Annunziata, a Sulmona si svolgerà il Puro Cioccolato Festival. Quattro giorni all’insegna della golosità durante i quali cioccolatieri provenienti da tutte le Regioni d’Italia allestiranno i loro stand per deliziare occhi e palati del pubblico in tutti i modi possibili. Si potranno degustare dolci tipici al cioccolato e tanti tipi id cioccolata in tazza.

Sabato 4 a Opi, dopo il successo delle passate edizioni, torneranno fiaccolata, polenta e vin brulè per tutti. Al suono delle melodie natalizie, dinanzi al calore di un falò, sarà possibile degustare la tradizionale “Polenta Opiana” un buon bicchiere di vin brûlé’ e una tazza di cioccolata calda. Domenica 5, invece a Pettorano sul Gizio tornerà, invece, il tradizionale appuntamento con la Sagra della polenta. Sempre il giorno 5 a Barisciano si svolge il Cottora Day. Si potranno degustare cottora, bruschette, salsicce e altre specialità; il tutto accompagnato da fiumi di vino e birra. La giornata del 17 sarà invece dedicata alle Feste in onore di Sant’Antonio Abate

2. MUSICA

Dopo il successo del concerto dei Subsonica la sera di San Silvestro, mercoledì l’Area della Risulta a Pescara ospiterà il talentuoso cantautore Alfa. Capodanno in piazza anche per Coez che si esibirà sul palco allestito in piazza della Libertà a Teramo. La giovane rapper Anna sarà invece ospite del Bliss a L’Aquila il giorno 5. Domenica 5 a Vasto e lunedì’ 6 a Francavilla al mare appuntamento con il Concerto dei Buoni Propositi, noto come The Big Match, il tradizionale concerto dell’Epifania, giunto alla quarta edizione. Sabato 18 al Teatro Caniglia di Sulmona omaggio a Fabrizio De Andrè a cura dei Princese.

3. TEATRO

Si segnalano al Teatro dei Marsi di Avezzano Hello Dolly sabato 4 per la regia di Marco Verna e Trappola per topi di Agata Christie martedì 21; al Teatro Caniglia di Sulmona Il caso Jekill con Sergio Rubini lunedì 6. Sempre il 6 al Teatro Fenaroli di Lanciano andrà in scena “A Christmas Carol”. Al Teatro Massimo di Pescara arriveranno invece Gabriele Cirilli con “Cirilly and family” sabato 11, il musical I tre Moschettieri martedì 14 e mercoledì 15.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di gennaio, perché la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

4. CIASPOLATE

Vista la neve caduta copiosa nelle scorse settimane non mancano le occasioni per trascorrere ore all’aria aperta. Come la ciaspolata in Maiella a 2000 metri sul mare, la ciaspolata in Valle d’Arano a Ovindoli, la ciaspolata ai Piani di Pezza a Rocca di Mezzo.

5. MOSTRE

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Allo Spazio Arte di Pescara (via delle Caserme, 24), fino al giorno 12 é allestita la mostra personale del maestro Gino Berardi dal titolo “Dall’Impressionismo all’astratto” a cura di Gennaro Petrecca. Visitabile fino al 12 gennaio.

Prosegue fino al 31 gennaio 2025, presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 – Pescara), la mostra personale di Raffaella Bonazzoli già ospitata a Parigi, Milano, Roma e Venezia. A Teramo, presso L’Arca – Laboratorio per le Arti Contemporanee, fino al prossimo 30 marzo, é visitabile “Inside Van Gogh”,una mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh.