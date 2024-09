Eventi in Abruzzo nel weekend dal 6 all’8 settembre 2024

REGIONE – Ci stiamo lentamente avvicinando alla fine dell’estate. Gli eventi all’aperto cominciano a diradarsi ma per chi vuole trascorrere ancora qualche ora fuori casa in spensieratezza le occasioni non mancano. Vi segnaleremo alcuni degli eventi in programma dal 6 all’8 settembre rimandandovi al nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per tutti i dettagli delle iniziative.

Partiamo, come di consueto, dagli appuntamenti enogastronomici. É il fine settimana di Marsicaland, il Festival del diffuso agroalimentare che quest’anno si svolgerà ad Avezzano. Per tre giorni in Piazza Risorgimento si andrà alla scoperta delle ricette e dei migliori prodotti agroalimentari della Marsica e del Fucino con l’obiettivo di coniugare l’assaggio alla conoscenza con una passeggiata tra i banchi del mercato all’aperto. E ancora mostre fotografiche, concerti e sfilate in costume per scoprire la vera identità di questa terra. A Torricella Sicura torna l’appuntamento con la Sagra del minestrone alla torricellese e della pecora alla callara, giunta quest’anno alla sua ventottesima edizione. L’intento di tale iniziativa è quello di riscoprire e valorizzare, la cultura contadina di un tempo. A Villa Mattoni sesta di “A mano a mano”,festa della pizza, arrosticino, calzone e birra artigianale.

Passiamo alla musica. A Campli cresce l’emozione per uno degli eventi più attesi dell’estate in provincia di Teramo: il concerto di Edoardo Bennato già già previsto in occasione della nuova manifestazione “Aspettando la Sagra” e rinviato per maltempo a venerdì 6 settembre. Ad Atessa, sabato 7, arriva l’appuntamento, saltato causa allerta meteo dello scorso 18 agosto, con il concerto estivo in piazza Garibaldi di Giuliano Palma. L’eclettico ed esuberante cantante e showman a far ballare la piazza con i ritmi travolgenti delle sue canzoni

Gli amanti dell’arte potranno, invece, visitare la mostra “Ashby e Abruzzo 1901-1923” a cura di Ivano Villano presso la Fondazione PescarAbruzzo a Pescara. La sala degli Alambicchi dell’Aurum di Pescara ospiterà la mostra personale “Nel tempo e nello spazio del paesaggio”, di Maria Luisa Zeffiro. Si segnala anche “Sottotraccia” ai Giardini d’Avalos a Vasto. Il 56°Premio Vasto d’arte contemporanea rappresenta un’edizione unica per i due anni 2023 e 2024. Il titolo Sottotraccia è un invito per il pubblico a guardare i lavori di questi artisti, non fermandosi alla superficie più o meno bella o più o meno spettacolare che offrono.