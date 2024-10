REGIONE – Terzo weekend di ottobre con tante iniziative tra sagre, concerti e mostre. Vi segnaliamo alcuni degli appuntamenti in programma in Regione dal 18 al 20 ottobre. Potrete trovare gli altri eventi e i dettagli delle iniziative in programma nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Partiamo, come di consueto, dagli appuntamenti enogastronomici. A Civitella Roveto torna la manifestazione Lungo le antiche rue, giunta quest’anno alla sua ventiduesime edizione. Per tutto il fine settimana lungo le stradine del centro storico si potranno assaporare i molti prodotti tipici della Valle Roveto:. Le cantine resteranno aperte fino a tarda notte. Non mancherà l’intrattenimento con saltimbanchi, giocolieri, artisti di strada. Sabato e domenica appuntamento a Paglieta con Sentieri d’autunno, che quest’anno taglia il nastro per la diciannovesima volta. Un percorso enogastronomico all’interno del centro storico del paese con degustazioni di prodotti tipici, mostre, mercatini e molto altro. Domenica ventiquattresima edizione della Festa della castagna a Canistro Superiore: protagonista la castagna roscetta. Festa della castagna, con il tradizionale ballo della Pantasima, anche a Tufo di Carsoli e a Intermesoli di Pietracamela, giunta quest’anno alla sua ventitreesima edizione.

Birra protagonista al König Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara dove per tre giorni si respirerà l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest bavarese. Sempre a Pescara, , all’interno del padiglione “Becci” – Porto Turistico “Marina di Pescara”, torna l’appuntamento con Vinaria. Il più grande evento sul vino della Regione, un autentico Salone del Gusto, il paradiso degli estimatori e dei buongustai.

Due grandi concerti a Pescara, il suo mito continua a vivere e le canzoni a suonare nei principali teatri con la sua Glenn Miller Orchestra venerdì al Teatro Circus. Sabato, invece, Diodato, vincitore del Festival di Sanremo nel 2021, sarà al Teatro Massimo.

Gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra fotografica “Along the Border” di Chiara Fabbro presso la “Sala Letture” di Palazzo Baldoni a Montesilvano. Il Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila omaggia con una mostra Fulvio Muzi (1915-1984), protagonista della scena artistica e culturale abruzzese del Novecento, a quarant’anni dalla scomparsa.