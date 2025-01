REGIONE – Cosa fare in Abruzzo nel weekend dal 10 al 12 gennaio 2025? Archiviate le feste di Natale non mancheranno comunque le occasioni per trascorrere qualche ora di svago in buona compagnia. Abbiamo selezionato per voi alcuni eventi. Potrete trovare comunque tutte le iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Ciaspolate

Non mancano le occasioni per trascorrere ore all’aria aperta. Come la ciaspolata in Maiella a 2000 metri sul mare, la ciaspolata in Valle d’Arano a Ovindoli, la ciaspolata ai Piani di Pezza a Rocca di Mezzo,

Musica

Venerdì al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata si farà un tuffo negli Anni 90 con il tributo alla musica di Max Pezzali e degli 993 a cura de Lo strano percorso. Gli Anni 90 torneranno sabato al Loft 128 di Spoltore. Domenica, invece, sempre al Loft 128 di Spoltore si renderà omaggio ad una delle più belle voci della musica italiana: Mina.

Teatro

Venerdì , alle 17.30 e 21.00, al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila andrà in scena “La Vittoria è la balia dei vinti” scritto e diretto da Marco Bonini, con Cristiana Capotondi. Sabato alle 21 al Teatro Massimo di Pescara farà tappa “Cirilli & Family”, lo spettacolo che Gabriele Cirilli, con la supervisione artistica di Carlo Conti, sta portando in giro per l’Italia. Alla stessa ora, al Teatro Maria Caniglia di Sulmona, avrà inizio L’Illusione della Libertà di Umberto Galimberti, una lectio magistralis del noto filosofo all’interno della rassegna Oltre la Stagione di Meta Aps

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Allo Spazio Arte di Pescara (via delle Caserme, 24), é allestita la mostra personale del maestro Gino Berardi dal titolo “Dall’Impressionismo all’astratto” a cura di Gennaro Petrecca. Visitabile fino al 12 gennaio.

Prosegue fino al 31 gennaio 2025, presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 – Pescara), la mostra personale di Raffaella Bonazzoli già ospitata a Parigi, Milano, Roma e Venezia. A Teramo, presso L’Arca – Laboratorio per le Arti Contemporanee, fino al prossimo 30 marzo, é visitabile “Inside Van Gogh”,una mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh.