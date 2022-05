Europea 92 Isernia – Pallavolo Teatina 0-3: il racconto della partita

Cristian Piazzese: «Partita nervosa e non bellissima, ma siamo stati bravi nei momenti topici. È un risultato forse insperato, pensando solo a poche settimane fa, contro Jesi ce la giocheremo»

ISERNIA – Missione compiuta per la Pallavolo Teatina, che porta a termine la sua grande rimonta con la vittoria 3-0 sul campo di Isernia e chiude il suo campionato a quota 26 punti, a -2 da Jesi e, quindi, conquistandosi il diritto a giocarsi la salvezza in una miniserie playout proprio contro le marchigiane. In Molise è stata comunque partita vera, contro un avversario che, nonostante fosse già retrocesso, ha onorato fino in fondo l’impegno. Parlano chiaro, d’altra parte, i parziali, con primo e secondo set vinti con il minimo scarto (25-23 e 26-24).

Migliore tra le neroverdi, ancora una volta, Chiara Biesso, autrice di 14 punti, spalleggiata da Gorgoni (13 punti e ottima prestazione in ricezione) e Corradetti (12). Come ha giocato per davvero Isernia contro la Teatina, così ha fatto la Nottolini a Capannori, imponendo un secco 3-0 a Jesi e regalando alle neroverdi la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout. Le teatine ci hanno ovviamente messo tanto del loro, chiudendo un girone di ritorno da 19 punti (solo 7 in quello d’andata), a una media punti certamente non da zona retrocessione.

«È un bel risultato, forse addirittura insperato, se ripensiamo in che condizioni eravamo solo poche settimane fa – questo il commento di Cristian Piazzese –. L’ultimo passo lo abbiamo compiuto grazie a una prestazione che non è stata esaltante, in una partita nervosa, ma stavolta era comprensibile, perché avevamo sempre un orecchio a quello che succedeva a Capannori e la posta in palio era altissima. Le ragazze sono state però brave e ciniche nei momenti chiave della gara, a sfruttare subito i set point nel primo e nel secondo set, e poi a costruirsi un buon margine di vantaggio a metà del terzo. Jesi è un avversario che ormai conosciamo bene, lo abbiamo affrontato poche settimane fa: sarà una serie equilibrata, ma forse noi, rispetto a loro, abbiamo avuto un percorso più accidentato, siamo stati più volte sull’orlo del baratro e, quindi, siamo più abituati a sfide da dentro o fuori. Se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che le sfide che abbiamo affrontato le abbiamo anche superate, e spero che questo sia un vantaggio per noi».

TABELLINO

Europea 92 Isernia – Pallavolo Teatina 0-3 (23-25, 24-26, 19-25)

Europea 92 Isernia: Caruso, Pellecchia 1, Mandò 10, Corridori n.e., Dall’Amico 5, Orazi 8, Mazzoni 11, Marra (L), D’Arco 12, Varcasia. All.: Francesco Montemurro.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli 1, D’Amico, Courroux 2, Biesso 14, Stafoggia 10, Corradetti 12, Gorgoni 13, Ricci 7, Diodato n.e. All.: Cristian Piazzese.