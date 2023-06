Estatica 2023: programma dei concerti e altri eventi a Pescara

Dal 12 giugno al 31 agosto al porto turistico, tra i big i cantanti Tananai e Fabri Fibra, il pianista Matthew Lee, l’attrice Anna Mazzamauro, il giornalista e attore Andrea Scanzi e la cantautrice Nada

PESCARA – È stata presentata stamane al porto turistico la 14esima edizione di Estatica, che torna puntuale ad animare la bella stagione. Promossa dal Marina di Pescara, la storica rassegna coniuga con maestria la musica Pop e il Jazz, i grandi nomi internazionali e i giovani talenti, il Teatro e la Moda. Non mancheranno le degustazione delle migliori birre artigianali grazie a Fermenti d’Abruzzo e, fino a domenica 18, le repliche di Funambolika con il Circo Zoé e incredibili acrobazie sotto al tendone.

Inaugurazione

L’inaugurazione vera e propria è attesa per sabato 24 giugno alle 21.30 con Acustica, format ideato da Spray Records e condotto dalla giornalista Federica Fusco. Ingresso singolo 3 euro oppure 5 euro a coppia. Al botteghino o su CiaoTickets. Sul palco oltre dieci artisti: Acanto, Zuccarino/Duronio, Matteo Dossena, Miriam Ricordi, MVR, PIER, Rocco Ferri, Rubywave, Sandra Ippoliti, Terzacorsia e Urania che daranno vita al primo concerto dal vivo dell’edizione 2023. La serata sarà trasmessa in diretta sui social del Marina e di Estatica e spazierà dal Blues, al Soul, al Samba e al Reggae. ACUSTICA vuole anche valorizzare gli artisti abruzzesi che eseguiranno sul palco dei brani inediti, in stile minimal, senza soluzioni sceniche d’effetto.

Così Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara: “La camera ha sempre sostenuto con convinzione Estatica, un festival artistico e culturale di spessore che rappresenta un fiori all’occhiello tra i tanti appuntamenti che animano il porto turistico e la scena culturale pescarese e abruzzese. Tra i tanti appuntamenti, mi voglio soffermare sulla 37esima edizione di Mediterranea, che quest’anno abbraccia Phenomena, il 7 e l’8 luglio, con un focus sulle eccellenze dell’imprenditoria femminile, Donne del Mediterraneo”.

In conferenza sono inoltre intervenuti il presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi Walter Meale, il musicista e direttore artistico di Concerti Sotto le Stelle Maurizio Di Fulvio, il delegato allo Zoo Music Fest Paolo Basile. Grande partecipazioni di pubblico e addetti al settore per una presentazione che ha toccato i punti principali del ricco variegato cartellone.

A fare gli onori di casa il presidente del Marina Carmine Salce che ha commentato: “Abbiamo una infrastruttura importante e abbiamo il dovere di valorizzarla. Da ormai 14 anni ci impegniamo in questo e colgo l’occasione per ringraziare il presidente che per primo ebeb questa intuizione, Enzo Di Baldassarre. Per tutta l’estate il nostro porto potrà vivere e offrire oltre 50 appuntamenti. Nonostante le ristrettezze economiche riusciamo ad essere al centro degli eventi pescaresi e abruzzesi. Il nostro porto turistico è già una meta turistica, per sua vocazione, ma grazie ad Estatica e alle tante preziose collaborazioni, si conferma punto di riferimento dell’intrattenimento e della cultura”.

Novità

Tra le novità, Estatica propone anche Festivalmar, dal 30 giugno al 2 luglio: il Marina ospiterà la tappa pescarese di un villaggio itinerante che toccherà dieci porti italiani all’insegna del divertimento. Un festival culturale e musicale, un evento di ultima generazione, nel quale trovano spazio anche il wellness, la presentazioni di libri, i talk e lo street food. Per l’occasione sarà coinvolta la main area del porto turistico. Domenica 9 luglio, torna invece sul palco un amico della rassegna, l’amato pianista Michele di Toro (biglietto 13 euro + dp) con un concerto in piano solo dedicato al compositore giapponese Ryūichi Sakamoto, recentemente scomparso.

Il programma

10, 11 e 12 luglio sono invece le date da segnare sul calendario per i fedelissimi del Pescara Jazz: si parte con un doppio set che vedrà salire sul palco il batterista Roberto Gatto in Lifetime, la musicati Tony Williams e a seguire il sassofonista Raffaele Casarano in Anì live. Completano i due gruppi, Alfonso Santimone pianoforte, tastiere, elettronica, Marcello Allulli sax, Umberto Fiorentino chitarra e Pierpaolo Ranieri basso elettrico al fianco di Roberto Gatto; Con Casarano invece suoneranno DJ Bonnot; Mirko Signorile pianoforte; Alessandro Monteduro percussioni e Marco D’Orlando batteria pronti per presentare dal vivo il nuovo disco del leader interamente dedicato alla figlia Maria Anita. Biglietto 15 euro + dp. L’11 luglio è la volta di Gabriele Mirabassi, con Cristina Renzetti e Roberto Taufic. in un concerto dedicato alle canzoni dei grandi compositori italo-brasiliani storici contemporanei con traduzioni dall’italiano al brasile eviceversa; a seguire spazio a Cinzia Tedesco in Donne tra Opera e Jazz, con l’ltalian Contemporary Orchestra diretta da Antonella De Angelis. Biglietto 15 euro + dp. Grande attesa per i Yellow Jackets: Bob Mintzer al sax, Russel Ferrante al pianoforte, Dane Alderson al basso e Will Kennedy alla batteria. La più longeva e creativa fusion band della storia, e non solo per un fatto di continuità anagrafica (il gruppo esiste dal 1977), quanto per una esplosiva spinta a sperimentare continuamente linguaggi. Biglietto 25 euro + dp.

La musica continua con due ricchi ensemble, il 14 e il 18 luglio: prima l’Orchestra 12 note formata da quarantacinque giovani musicisti diretti da Riccardo Rossi (biglietto 10 euro + dp) e quattro giorni dopo l’Orchestra dell’istituzione sinfonia Abruzzese in un live dedicato a Michale Jackson (biglietto 15 euro, ridotto 12, + dp). Quest’ultima compagine sarà ospite di Estatica anche il 20 agosto con un live ispirato ai grandi classici del cinema americano, da Casablanca a Star Wars.

Nel mezzo, 15 e 16 luglio, Estatica ospiterà due produzioni originali che nel tempo si sono consolidate fino a diventare degli appuntamenti fissi: Cover Lover – E cantava le canzoni… Baglioni, Venditti, Zero (ingresso 5 euro + dp) e il Combat Rock in una inedita versione Pop, sempre con due band disposte a sfidarsi a colpi di musica (I Taglia ’90 e i 90210 live band). Ingresso singolo 3 euro oppure 5 euro a coppia. Invece per il combat Rock tradizionale si dovrà attendere fino al 19 agosto per una sfida musicale tra brani degli Oasis e dei Blur, diretta dall’inossidabile Simone Flammini. Il format Cover Lover prosegue anche il 22 e il 23 luglio con la PFM canta De Andrè e MOM – Mia Ornella Mina. Il 21 luglio sarà invece dedicata alla moda con una serata ad inviti firmata Nami, Nuova Accademia Moda Italia. Presenta Jo Squillo.

28 luglio inoltre, spazio al Summer Magic Family Show, tra illusionismo e comicità (biglietto 15 euro inclusa prevendita). Uno spettacolo che abbraccia anche la solidarietà: una parte del ricavato sarà infatti devoluto all’AGBE (Associazione genitori bambini emopatici). Il giorno successivo, il 29, sarà la volta dell’attore, giornalista e volto televisivo, Andrea Scanzi in E ti vengo a cercare. Con lui sul palco anche Gianluca Di Febo, leader dei Terzacorsia. (Biglietto 15 euro + dp).

Il mese di agosto – martedì 1 – si apre con Concerti sotto le stelle, storico festival ideato e condotto dal chitarrista Maurizio Di Fulvio. Tra i primi ospiti di questa rassegna nella rassegna, Fabio Macera e l’Orchestra Tziganes di Budapest. Ingresso 10 euro + dp. Le altre date da non perdere sono 5, 12, 18, 21, 23, 29 e 31 agosto quando si alterneranno sul palco dell’arena Rossana Casale, Toni Italiani & il Trio Cardoso, l’Ensemble di Franco Mincarini, l’Alma trio e NADA (venerdì 18) e altri talentassi artisti.

Domenica 13 agosto sarà di scena Metthew Lee, il miglior pianista Rock’n’Roll italiano. Il suo show unisce brani originali e grandi classici, con rivisitazioni di alcuni successi italiani. Spettacolo coinvolgente ed energico con DJ set finale.

Ferragosto (in particolare 14 e 15) si vestirà di rosso, giallo e verde con l’Harbour Reggae Festival, una miscela di groove e ritmo in levare, per omaggiare icone come Bob Marley ma anche nuovi talenti: Raphael, Awa Fall, Virtus, Right Stuff e tanti altri… Biglietto 5 euro + dp.

Riconfermata la virtuosa collaborazione con Teatriamoci e Federico Perrotta 2, 16 e 30 agosto, rispettivamente Nadia Rinaldi in senza santi in paradiso; Anna Mazzamauro in Com’è ancora umano lei caro Fantozzi; infine Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla in Bastarde senza Gloria – Una per tutte. Biglietti, per ogni spettacolo, 18 + dp.

Brio e suspence per la nuova edizione dello Zoo Music Fest, 6, 7 e 8 agosto con i big Mr. Rain, Tananai, Fabri Fibra (biglietti dai 34,50 ai 40,25). Tre serate all’insegna della grande musica italiana, con alcuni dei migliori nomi della scena contemporanea.

Non manca un appuntamento dedicato alla World Music grazie agli Acanto, band che torna sul palco dopo il breve live in Acustica, con Musica y Memoria (biglietto 5 euro + dp). Uno show in due parti, tra musica cilena e un omaggio a Max Berrù Carrìon. Appuntamento al 17 agosto.

Cinquina dedicata al luppolo, infine, con Fermenti d’Abruzzo che ripropone le sue seguitissime degustazioni, con momenti di intrattenimento musicale, corsi e workshop. Il Festival delle birre artigianali abruzzesi giunge quest’anno alla sua 8ava edizione e presenta anche un’area food a chilometro zero.

Promossa dal Marina di Pescara, Estatica gode dei patrocini della Camera di Commercio Chieti Pescara, del Comune di Pescara e delle Province di Pescara e Chieti. Info e programma sono sul sito www.estatica-pescara.com e sui social della rassegna.

Inizio spettacoli alle 21.30, salvo ove specificato. Parcheggio gratuito. Biglietti al botteghino o su CiaoTickets. In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo all’interno del padiglione Becci, a due passi dall’arena. Qualora uno show venisse annullato o posticipato ne verrà data rapida comunicazione.