Laura Ortu e Panthers Roseto si salutano, il messaggio di Pigliacampo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo tre stagioni, le strade delle Panthers Roseto e del Direttore Sportivo Laura Ortu si separano in modo consensuale. Arrivata in riva all’Adriatico nel 2020, l’ex cestista sarda ha preso in mano la parte tecnica della società, guidandola in un percorso di crescita culminato con la partecipazione al campionato di Serie A2 nella stagione appena trascorsa, quando ha portato alla guida tecnica il vice allenatore della Nazionale Italiana Femminile Massimo Romano.

Il presidente delle Panthers Roseto, Gianpaolo Pigliacampo, saluta così l’ex DS: “Laura per noi è prima di tutto un’amica dal cuore grande e la nostra amicizia proseguirà a prescindere dalle strade lavorative. Va ringraziata in modo sincero perché è stata una guida tecnica fondamentale nel percorso di crescita delle Panthers, si è calata perfettamente nel tessuto di una città che vive con passione la pallacanestro. Abbiamo condiviso la scelta di separare le nostre strade lavorative ma a Roseto troverà sempre persone che la stimano e le vogliono bene”.