“Estati d’arte”, il campus estivo per bambini dell’Imago Museum

PESCARA – L’Imago Museum è lieto di annunciare l’avvio di “Estati d’arte”, un innovativo campus estivo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, desiderosi di immergersi nell’affascinante mondo dell’arte moderna e contemporanea. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo, si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2024, con l’obiettivo di stimolare la creatività e la curiosità dei più giovani.

Gli incontri saranno sei per un massimo di 15 bambini, sia per la sessione di giugno sia per quella di luglio. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Pescarabruzzo e le associazioni delle zone più periferiche di Pescara, un terzo dei posti disponibili sarà riservato alla partecipazione gratuita di bambini dei quartieri Madonna del Fuoco, San Donato, Fontanelle e Zanni.

Il campus “Estati d’arte” offrirà ai bambini un’opportunità unica per esplorare e comprendere la storia dell’arte moderna e contemporanea attraverso esperienze formative ed educative. Durante i sei incontri i partecipanti avranno modo di conoscere alcuni dei principali movimenti artistici, tra cui l’impressionismo, l’espressionismo e la Pop Art, attraverso visite guidate, attività interattive e laboratori creativi.

Gli obiettivi dell’esperienza estiva sono: introdurre i bambini alla storia dell’arte e ai principali movimenti artistici moderni e contemporanei, stimolare la creatività e l’immaginazione attraverso l’espressione artistica, favorire lo sviluppo delle capacità critiche e analitiche mediante l’osservazione diretta delle opere d’arte esposte nel museo, insegnare ai bambini come allestire una mostra d’arte, comprendendo tutte le fasi organizzative.

Le attività saranno suddivise in fasi: si inizierà con una visita guidata del museo e approfondimenti sulle opere più significative; proseguendo con la scoperta dei movimenti artistici mediante attività interattive e proponendo laboratori creativi che prevedono la realizzazione di opere d’arte ispirate ai movimenti studiati, utilizzando diverse tecniche artistiche. Si concluderà con l’allestimento della mostra finale delle opere realizzate dai bambini, completa di didascalie e materiali informativi.

Il campus sarà realizzato in due sessioni, nelle seguenti date:

Prima Sessione: 18-19-20-21-25-26 giugno, dalle 10:00 alle 13:00.

Seconda Sessione: 16-17-18-19-23-24 luglio, dalle 10:00 alle 13:00.

Al termine di ciascuna sessione sarà allestita la mostra delle opere dei partecipanti, aperta al pubblico e gratuita. Sarà l’occasione per i piccoli artisti di condividere con orgoglio le proprie creazioni con amici, familiari e visitatori, celebrando i risultati della loro esperienza artistica.

Il progetto vede il coinvolgimento attivo degli studenti del Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Misticoni – Bellisario” di Pescara, che assisteranno i partecipanti durante i laboratori e le attività pratiche.

Il costo del campus è di 150 euro per bambino, comprensivo di tutti i materiali necessari. Le iscrizioni sono aperte a un minimo di 5 bambini per sessione, per un massimo di 15 iscritti. L’iscrizione dovrà avvenire via e-mail all’indirizzo: info@imagomuseum.it entro il 10 giugno.

INFO E CONTATTI

Imago Museum

Corso Vittorio Emanuele II, 270 – Pescara

Orari di apertura 10:30 – 13:30 / 16:00 – 20:00

Tel. 085 2059 056 | www.imagomuseum.it | info@imagomuseum.it