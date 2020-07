Estate a Città Sant’Angelo: programma eventi 2020

Perazzetti: “Abbiamo fatto di necessità virtù, ideando una serie di eventi di qualità che spaziano dall’arte alla musica, dal teatro al cinema all’aperto”

CITTÁ SANT’ANGELO – Nonostante le grandi difficoltà dettate dai protocolli di sicurezza, necessari a causa dalla pandemia di covid19, il Comune di Città Sant’Angelo ha predisposto il cartellone estivo degli eventi angolani. Tanti gli appuntamenti che accompagneranno i cittadini e i turisti su tutto il territorio comunale.

Da concerti a rappresentazioni teatrali, passando per il Cinema sotto le stelle, fino alla degustazione di vini, arrivando a letture e laboratori nel parco e mostre itineranti. Inoltre, per tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto, le chiese resteranno aperte dalle 21:00 alle 24:00 per consentire un viaggio tra le meraviglie storiche dei luoghi di culto angolani. Un calendario pregno di eventi interessanti che richiameranno molti curiosi a frequentare il borgo e le restanti parti di Città Sant’Angelo. Si partirà da domani, sabato 18 luglio 2020 alle ore 21:00, con il concerto de “I Dago Red” con un live folk-blues, nel chiostro di San Francesco.

Soddisfatta Ernestina Caralla, Consigliere Comunale che ha realizzato, insieme al Primo Cittadino, Matteo Perazzetti e al Vice Sindaco, Lucia Travaglini, il cartellone estivo: ”L’impossibilità di organizzare le tradizionali feste angolane capaci di attirare migliaia di persone, non ci ha fermati. Abbiamo fatto di necessità virtù, ideando una serie di eventi di qualità che spaziano dall’arte alla musica, dal teatro al cinema all’aperto, mantenendo le ormai consuete misure di sicurezza, ma garantendo, al tempo stesso, uno standard di qualità elevato e gradito a tutte le fasce della popolazione, dai bambini alla terza età. Tornano quindi in scena tutte le Contrade di Città Sant’Angelo, vere anime e motori della vita sociale angolana. È un’estate particolare quella che stiamo vivendo ma non potevamo lasciare il nostro territorio privo di eventi. Dopo il lungo periodo di chiusura, ci vuole anche un po’ di spensieratezza e di felicità, sempre nel rispetto categorico delle norme di sicurezza”.