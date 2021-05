Escursione narrata a Pretoro, il paese del lupo: ecco quando

Il trekking urbano con racconti teatrali, musiche e canti della tradizione popolare incentrati sul lupo si svolgerà il 16 maggio

PRETORO – Domenica 16 maggio dalle ore 9.45 presso il borgo di Pretoro (CH), avrà luogo un trekking urbano con racconti teatrali, musiche e canti della tradizione popolare intorno alla figura del lupo appenninico.

L’evento, organizzato in collaborazione da CuntaTerra e Camminare in Abruzzo, in questa fase di riapertura rappresenta il punto di partenza dell’edizione 2021 di Naturacconta, un progetto che si snoderà da maggio a dicembre attraverso un programma ricco di percorsi e itinerari tematici realizzati in diversi luoghi significativi del territorio abruzzese. Appuntamenti in cui arte, storia e ambiente si integrano al fine di raccontare e valorizzare quei patrimoni culturali che rendono unica la nostra regione.

Lu lope – escursione narrata nel paese del lupo

Un trekking urbano adatto a tutti, che si snoderà tra i vicoli, gli angoli e i luoghi più storici e caratteristici dell’antico paese di pietra. Lungo la via ci ritroveremo in compagnia di Marcello Sacerdote (attore – contastorie – musico popolare) per scoprire racconti, leggende, suoni e canti incentrati sulla figura del lupo. Animale mitico che nel paese di Pretoro assume un valore piuttosto particolare, perché legato al culto di San Domenico Abate e di un suo celebre miracolo, che la popolazione rievoca annualmente in un rito tradizionale assai sentito, dove si fondono folklore e devozione.

Un percorso narrato tra storia e tradizione, memoria e natura, fantasia e antropologia, recuperando dal passato questioni ancora vitali per il sentire presente.

Le guide di Camminare In Abruzzo, con la loro esperienza e conoscenza del territorio, ci condurranno alla scoperta di questo splendido borgo immerso nel Parco Nazionale della Maiella.

Programma

9.45: Ritrovo presso Pretoro – parcheggio del Comune;

10.00: Presentazione dell’attività e inizio trekking urbano e narrazione;

12.30 Fine attivita’ e saluti

A fine escursione possibilità di ristoro presso il Centro “Il Grande Faggio” a Pretoro (costo a parte)

Scheda tecnica

Dislivello: 100 m

Distanza: 2,00 km

Difficoltà: Escursioni brevi con passeggiate generalmente di 2-4 ore (escluse le pause) e/o escursioni giornaliere opzionali; percorso su terreno pianeggiante o leggermente collinare su sentieri ben tenuti e segnati. Non richiedono particolari conoscenze tecniche o preparazione fisica alla camminata.

Attrezzatura: Necessarie le scarpe comode. Abbigliamento comodo. Zainetto con acqua (1 l), macchina fotografica.

Costo

€20,00 a persona (il costo include l’escursione guidata, lo spettacolo di racconti, musiche e canti e l’assicurazione RCT)

I bambini sotto i 14 anni pagano €5,00

Info e prenotazioni

– Francesca 335 7589738

– Prenota online: http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione/