Escursione in montagna durante l’estate: consigli per farla in sicurezza

REGIONE – Nel corso degli ultimi anni – complice anche la pandemia da Covid19 che ci ha costretti a lunghi periodi di isolamento casalingo e sociale – il numero dei frequentatori delle Montagne, in maggior parte escursionisti, è aumentato in modo esponenziale e questo non può che farci piacere perché risulta sempre più condivisa la nostra passione per le vette, i boschi, le valli come pure la ricerca di nuovi orizzonti, il desiderio di mettersi in gioco e la voglia di libertà.

La Montagna, per chi come noi la frequenta con professionalità e nel rispetto di quelle regole che consentono un maggiore margine di sicurezza nella pratica di attività escursionistiche, alpinistiche, speleo, ecc., è un luogo dove la gestione dell’esposizione al pericolo (rischio) richiede consolidate conoscenze ed esperienze: la mancanza di preparazione, di conoscenza ed esperienza, la superficialità, l’imprudenza e l’inesperienza, sono troppo spesso causa di incidenti anche gravi.

Le elevate temperature che si stanno registrando nel corso di questa estate – ritenuta da metereologici ed esperti la più calda di sempre – ci induce a condividere alcune raccomandazioni nella frequentazione della Montagna estiva al fine di rendere più sicure le escursioni e le altre attività in montagna che, nella maggior parte dei casi, vengono effettuate da sempre più persone nei fine settimana:

1. PIANIFICARE L’ESCURSIONE

2. SCEGLIERE L’ITINERARIO PIU’ ADATTO E CONSONO ALLE NOSTRE CAPACITA’

3. SCEGLIERE I NOSTRI COMPAGNI DI ESCURSIONE E AVERE BUONA INTESA

4. ANALIZZARE LE DIFFICOLTA’ TECNICHE DELL’ITINERARIO O VIA ALPINISTICA

5. AVERE UNA PREPARAZIONE FISICA E TECNICA IDONEA

6. AVERE ESPERIENZE MATURATE IN PRECEDENTI ATTIVITA’

7. RIVEDERE ED AGGIORNARE LA PROPRIA ATTREZZATURA TECNICA

8. CONSULTARE IL BOLLETTINO METEOROLOGICO

9. IN CASO DI MINIMO DUBBIO AFFIDARSI A GUIDE ALPINE, ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA, ACCOMPAGNATORI TITOLATI DEL CAI PER I PROPRI SOCI.

10. IN CASO DI EMERGENZA ALLERTARE UNICAMENTE IL 118

Inoltre, in questa estate particolarmente calda, per rendere più gratificanti e piacevoli le attività montane, suggeriamo di:

• SCEGLIERE ITINERARI NON ECCESSIVAMENTE LUNGHI ED IMPEGNATIVI

• ACCERTARSI DI PRESENZA O MENO DI ACQUA LUNGO GLI ITINERARI

• IDRATARSI BEVENDO ABBONDANTEMENTE

• AVERE CON SE UNA ADEGUATA/ABBONDANTE RISERVA DI ACQUA E LIQUIDI

• UTILIZZARE ALIMENTI ENERGETICI FACILMENTE ASSIMILABILI ED EVENTUALMENTE

INTEGRATORI DI SALI MINERALI

• USARE CREME ALTAMENTE PROTETTIVE PER IL SOLE

• PROTEGGERE LA TESTA DAL SOLE CON CAPPELLI LEGGERI E TRASPIRANTI, E GLI OCCHI CON OCCHIALI DA SOLE

• INDOSSARE INDUMENTI CHIARI, TRASPIRANTI E PROTETTIVI

• PARTIRE PRESTO AL MATTINO E NON ATTARDARSI

• NON ANDARE DA SOLI

• COMUNICARE I PROPRI ITINERARI

• SAPERE USARE APP MA SOPRATTUTTO CARTE E MAPPE DEI SENTIERI

Questi in sintesi le indicazioni basilari per affrontare con sufficiente sicurezza e tranquillità un’escursione in Montagna in questo particolare momento di gran caldo