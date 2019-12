Eolo Missione comune, la provincia di Chieti di nuovo in testa

Arielli, Palombaro, Bomba e Lama dei Peligni fra i 10 comuni più votati d’Italia. Per i comuni ci sono in palio fino a 14 mila euro in premi tech: i sostenitori potranno aiutare il comune attraverso Missioni sui social media

CHIETI – Ancora una volta la Provincia di Chieti risulta una delle più votate di Italia nel progetto EOLO Missione Comune, che negli ultimi due turni ha visto i comuni di Arielli, Palombaro, Bomba e Lama dei Peligni classificarsi fra i 10 comuni più votati d’Italia. Per quattro mesi cittadini e sostenitori potranno aiutare il comune ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro in premi tecnologici, adatti a supportare la trasformazione in una vera smart city: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie “Missioni social”.

Le missioni possono essere di diverso tipo, dal pubblicare la foto dello scorcio d’alba più bello o del tramonto più mozzafiato, alla condivisione della storia con la sagra locale o con il piatto rappresentativo della cucina tipica. Ogni 15 giorni, ad inizio e metà mese, le missioni cambiano e ne vengono pubblicate di nuove.

Il progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività e premi digitali. I premi in palio sono molti e molto diversi fra loro. Una volta passati quattro mesi dall’estrazione, ogni Comune potrà scegliere i premi che preferisce, in base ai punti che ha ottenuto grazie ai sostenitori: da una connettività omaggio per 2 anni, a webcam per la sicurezza; da access point per connettere le aree del paese a soluzioni per l’istruzione o la municipalità. Tutti strumenti pensati per portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.

Nel frattempo, si è aperta una nuova fase del progetto EOLO Missione Comune che consiste nell’Academy dei Sindaci. Si tratta della prima iniziativa dedicata a supportare la professione del Sindaco attraverso la condivisione di progetti di digitalizzazione dei piccoli comuni italiani, formando così una rete di condivisione delle esperienze che metta a disposizione di cittadini e altri amministratori il racconto delle migliori iniziative realizzate sui nostri territori.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/