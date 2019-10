Enrico D’Amico, importanti traguardi e nuovi singoli per il produttore lancianese

LANCIANO – D’Amico & Valax è il nuovo duo electro italiano nato ufficialmente nel 2018 grazie all’intensa collaborazione tra il giovane produttore lancianese Enrico D’Amico e Bruno Valastro aka Valax, in seguito alla pubblicazione di diversi bootleg, mash-up e remix ufficiali tra cui quello per Sony Music Italia del singolo “Love U More”, del gruppo Hotel Saint George che nel 2000 ha fatto la storia della musica dance .

Enrico D’Amico, lo scorso 3 settembre 2019, pubblica insieme a Valax il loro primo singolo ufficiale dal titolo “Carnavalo” sull’etichetta dance italiana Bang Rec di Dj Ross, prodotto insieme al giovane abruzzese LAMBERJACK.

Inarrestabile, il 27 settembre il duo in collaborazione con Raf Marchesini lancia il remake ufficiale del successo mondiale del 2002 “Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap” dei Gabin. Il remix in chiave dancefloor è stato rilasciato su RNC Music, medesima etichetta discografica dello storico brano e in pochissime ore ha raggiunto la quindicesima posizione nella Dance Chart iTunes mondiale.

Facciamo un salto nel passato per scoprire il suo percorso…

Enrico D’Amico nasce a Lanciano e dopo aver frequentato il conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, nel 2015 si diploma in pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga” di Teramo e qui nel 2019, consegue la laurea magistrale in pianoforte. La musica è sempre stata la sua passione e ha avuto origine con la “Classica”, partecipando e vincendo diversi concorsi nazionali. All’età di quindici anni si avvicina al genere commerciale / house e in quel periodo avviene il suo primo approccio con la consolle e con il mondo della notte. Amore a prima vista!

Il percorso artistico di D’Amico prende piede grazie ad un “contest” organizzato in un noto locale della sua città, raggiungendo il secondo posto e partecipando a numerose masterclass in tutta Italia con importanti produttori. Nell’ottobre 2016 inizia un intenso periodo di produzione nel suo studio e inoltre condivide la consolle con artisti di fama internazionale tra cui Gabry Ponte, Dj Osso, Marika Rotondo, Nausica, Alex Nocera, Gil Sanders, Kim Bertani e Smoothies.

L’artista nel 2017, dopo aver rilasciato la sua prima release su “Black Lemon” (etichetta discografia tedesca), pubblica anche il secondo brano e intraprende un progetto con il cantante francese Nyls, per il quale realizza una serie di remix ufficiali disponibili su tutti digital stores e nei negozi di dischi.

In seguito a questi brani, viene subito invitato a suonare ad Augusta, in Germania, nella celebre discoteca Rockfabrik e nel 2018, tra party nei club e importanti festival, realizza un set esclusivo per la rubrica “WIKI MIX” di andre1blog, autorevole blog di musica e della nightlife, che ospita i più grandi nomi della scena, da Rudeejay a Botteghi, da Djs from Mars a Emanuele Inglese e The Cube Guys, per citarne alcuni.

Enrico D’Amico, grazie al suo talento, giunge anche alle porte degli studi dell’importante Radio Studio Più e da quel momento matura un legame particolare, che si traduce in altre significanti opportunità per il suo progetto musicale in continua ascesa nazionale e non solo.

