Enrico Cattaneo / Rumore Bianco, proiezione del film a Pescara

PESCARA – Prosegue il Concorso di Cinema Documentario #DOCudi2023, giunto alla sua decima edizione ed organizzato dall’associazione A.C.M.A., con l’appuntamenti di giovedì 4 maggio 2023. A #DOCudi2023 il prossimo giovedì in anteprima regionale la proiezione del film Enrico Cattaneo / Rumore Bianco dei registi Francesco Clerici e Ruggero Gabbai che interverranno alla proiezione.

*giovedì 4 maggio ore 18:45

Enrico Cattaneo / Rumore Bianco di Francesco Clerici, Ruggero Gabbai

intervengono i registi che, al termine della proiezione parteciperanno al dibattito coordinato da Bruno Imbastaro, fotografo, dell’associazione “Alphaville non solo cinema”

https://www.webacma.it/proiezione-rumore-bianco/

Enrico Cattaneo è ed è stato un fotografo eclettico e sperimentatore, un occhio difficilmente classificabile in un filone unico: amante degli oggetti, delle opere d’arte e degli artisti di cui è diventato celebre e richiesto ritrattista, anche se è nato con i reportage e ha saputo raccontare come pochi altri la periferia di Milano. Le pareti di casa sua sono tappezzate di opere, la sua vita è scandita dal fumo, questo documentario è una picaresca ballata jazz sulle note del suo lavoro e della sua dimensione pubblica e privata, suonate nel silenzio dell’umanità ironica e sospesa del suo sguardo arrivato alla fine del percorso.

Il Concorso prosegue con gli appuntamenti di

*giovedì 11 maggio ore 18:45

NOI SIAMO ALITALIA di Filippo Soldi interviene il regista

https://www.webacma.it/proiezione-noi-siamo-alitalia/

Quattro giovani autori devono scrivere una docu-fiction sulla chiusura di Alitalia. Nessuno di loro, però, è in grado di capire niente delle complesse questioni aziendali ed economiche che hanno condotto a questo risultato. Chiedono, quindi, di incontrare esperti che possano fargli da guida.

Scoprono una realtà che ha avuto un impatto devastante sulla vita delle persone e sull’intero paese. Ma ce ne siamo davvero accorti?

*giovedì 18 maggio ore 18:15 ultimo appuntamento con la

Premiazione dei vincitori del Concorso #Docudi2013

e, a seguire con l’Evento speciale (fuori concorso):

RUE GARIBALDI di Federico Francioni interviene il regista

https://www.webacma.it/proiezione-rue-garibaldi/

Ines e Rafik hanno vent’anni e lavorano da dieci. Vivono da poco in una periferia parigina, hanno origini tunisine ma sono cresciuti in Sicilia: la loro esistenza è un movimento precario di interruzioni, cambiamenti e umiliazioni. Nella casa, l’uno è lo specchio dell’altro; qui, il tempo si sospende e la città si fa più lontana. Quando arrivo, mi mostrano orgogliosi la strada di casa loro: Rue Garibaldi.

Inizio proiezioni alle ore 18:45 (salvo che per la giornata conclusiva del 18 maggio, con inizio alle ore 18:15), presso l’Auditorium Cerulli in via Francesco Verrotti n° 42 a Pescara con ingresso gratuito.