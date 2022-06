Emergency day ad Azzinano di Tossicia il 5 giugno 2022: programma

AZZINANO DI TOSSICIA – Far diventare, almeno per un giorno, Azzinano di Tossicia non soltanto il Borgo dei Murales ma anche la cittadella della solidarietà e della pace! Ed è proprio per realizzare questo desiderio che i volontari del gruppo Emergency Teramo, in collaborazione con il Comune di Tossicia, la Proloco di Azzinano, il comitato provinciale Arci Teramo e l’associazione culturale Toxicum 2.0 hanno organizzato, per domenica 5 giugno un “Emergency day”.

Un’intera giornata da trascorrere insieme in compagnia di EMERGENCY a sostegno dei suoi progetti. Un ricco programma che vedrà, a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata, animare il suggestivo borgo ai piedi del Gran Sasso con visite guidate al “borgo dei murales”, rappresentazioni dei giochi di una volta, letture animate per bambini, graffiti live painting, pranzo in piazza (a cura della Pro Loco e per cui è gradita la prenotazione), teatro e musica.

Inoltre, alle ore 16 andrà in scena lo spettacolo teatrale Stupidorisiko – Una geografia di guerra a cura della compagnia teatrale di Emergency che racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, dando voce alle vittime e mostrando la guerra in tutta la sua stupidità. La narrazione parte dalla Prima Guerra Mondiale e, passando per la tragedia della Seconda, il racconto arriva fino alle guerre dei giorni nostri.

Alle ore 18, seguirà un aperitivo allietato dalla musica live di “Remo Leonzi e Michele Rapini duo”.

Il programma di dettaglio dell’intera giornata è disponibile sulla pagina facebook Emergency Teramo.