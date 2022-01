Elisa Di Eusanio tra i protagonisti della serie “Doc 2” su Rai 1

TERAMO – In Elisa Di Eusanio, regna una bellezza acqua e sapone, non stereotipata, “indossata” con orgoglio e fierezza anche sullo schermo, in un momento in cui i modelli femminili finalmente stanno cambiando, donando alla donna il valore sincero dell’essere se’ stesse.

Elisa Di Eusanio, nativa di Teramo, di grande carisma e talento, sarà tra i protagonisti di “Doc 2”, serie campione di ascolti targata Raiuno e prodotta da Lux Vide, in onda in prima serata dal 13 gennaio 2022.

I protagonisti dovranno affrontare una nuova vita: difatti la narrazione della seconda stagione, non prevede soltanto la fase più grave della pandemia causata dal Coronavirus, ma anche il ritorno, alla tanto agognata normalità che tutti stiamo aspettando.

La caposala Teresa Maraldi: un percorso intimo e speciale

Teresa Maraldi, è stato uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico durante la prima messa in onda di “Doc”. Proprio per questo, nella seconda stagione, la produzione e il gruppo editoriale hanno deciso di approfondire la vita della caposala, restituendo al pubblico un personaggio a tutto tondo: più complesso e sfaccettato.

Teresa, una collaboratrice preziosa per il Dott. Fanti e una “mamma” per i colleghi

Teresa, non solo dolce e caparbia, ma soprattutto una collaboratrice preziosa per il Dottor Fanti: l’unica che lo affronta sempre in modo schietto e diretto. Una fiducia indissolubile che unisce i due protagonisti. Quello di Teresa, e’ esattamente un personaggio cardine all’interno del reparto ospedaliero; proprio come una mamma in una grande famiglia: tenera e protettiva ma anche severa e obiettiva quando serve …

Nella seconda stagione di “Doc” Teresa avrà un cammino tutto suo, una sfaccettatura diversa e profonda che la farà amare ancora di più dal pubblico. Magistrale l’interpretazione di Elisa Di Eusanio nel dare anima e carattere a questa donna: una Teresa vera, in cui tante donne potranno riconoscersi ed immergersi nelle sue emozioni.

Doc 2 – Il cast

La serie prodotta a da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, vede nel cast al fianco di Argentero: Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi. La regia è affidata a Beniamino Catena e a Giacomo Martelli.

Elisa Di Eusanio in pillole

Elisa Di Eusanio, nativa di Teramo – dopo aver terminato le scuole superiori – si trasferisce a Roma per frequentare “L’Accademia Nazionale Silvio D’amico” conseguendo il diploma nel 2002. Il ruolo di Sara, all’interno del film “Come tu mi vuoi” diretto dal regista Volfango De Biasi, e’ il suo esordio nel mondo del cinema. Piu’ tardi, nel 2017, Carlo Verdone nota il suo talento e la sceglie per il suo film “Benedetta follia”.

Premi e riconoscimenti:

2002 – Premio Salvo Randone

Migliore attrice emergente

2009 – Arcipelago Film Festival

Menzione speciale come miglior attrice per il cortometraggio Au Pair

2012 – Nastro d’argento

Candidata al Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per il film Good As You – Tutti i colori dell’amore

2013 – Golden Graal

Candidata come migliore attrice per lo spettacolo Trappola per topi