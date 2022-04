Elezioni Rsu degli enti locali e sanità: i dati Uil Fpl Abruzzo

PESCARA – “Alle elezioni per le Rsu degli enti locali e la sanità, Uil Fpl Abruzzo ancora in crescita: risultati eccellenti su tutto il territorio regionale”. Lo affermano Michele Lombardo, segretario regionale Uil Abruzzo, e Alfiero Di Giammartino, segretario regionale Uil Fpl, che aggiungono: “Grande è la nostra soddisfazione per numeri significativi: ad esempio, nella Asl di Pescara siamo il primo sindacato con 1117 voti, pari al 48 per cento e 18 seggi, così pure alla Asl 1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona primo sindacato con 1046 voti, mentre a Teramo la lista Uil Fpl ha quasi raddoppiato i voti rispetto alla volta precedente, ottenendone 455 e attestandosi al 23 per cento, così pure alla Asl di Chieti abbiamo raddoppiato i voti rispetto all’ultima tornato, arrivando a 320 consensi. Negli enti locali altrettanti successi per la Uil Fpl: alla Province di Teramo e Pescara siamo il primo sindacato con cifre record: Pescara 51,15 per cento, Teramo 48 per cento. Altrettanti successi nei comuni capoluogo della provincia. Ringraziamo in primis tutti i lavoratori che hanno dato fiducia alla nostra organizzazione sindacale e poi, con stima ed affetto, tutti i nostri candidati eletti e non, che hanno voluto e saputo con impegno, passione e competenza trasmettere i valori e le ragioni del nostro sindacato. I risultati ottenuti sono eccellenti, forse ancora una volta l’unico sindacato in Abruzzo che continua a crescere, in diversi enti ed in modo particolare nella sanità siamo il primo sindacato con maggior numero di voti ottenuti”.

