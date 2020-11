Eleonora Rotta riceve un riconoscimento dal Cpo di Giulianova

Albani e Andreani: “Il gesto di Eleonora, che dovrebbe essere alla base del vivere civile e solidale, è un esempio per l’intera società in cui viviamo”

GIULIANOVA – La Commissione Pari Opportunità di Giulianova ha deciso di premiare il coraggio ed il senso civico dimostrati da Eleonora Rotta, una ragazza teramana che l’estate scorsa, mentre si trovava in villeggiatura a Giulianova, intervenne in soccorso di una donna che era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal compagno.

In una lettera inviata alla stampa la giovane aveva raccontato l’angoscia che provava di fronte all’indifferenza dei passanti davanti alla violenza che la donna stava subendo. Fu allora che, con grande sensibilità e con la complicità di un altro passante, intervenne per portare la signora al sicuro.

“Il gesto di Eleonora, che dovrebbe essere alla base del vivere civile e solidale, è un esempio per l’intera società in cui viviamo – dichiarano l’Assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani e la Presidente della Cpo Marilena Andreani – che a volte accoglie il messaggio della lotta alla violenza di genere ma poi non lo mette in pratica nei gesti concreti di ogni giorno, e manifesta indifferenza di fronte ad una donna che viene importunata ed aggredita in strada. Eleonora ha da insegnare a tutti noi ed è l’emblema di quella gioventù sensibile e consapevole per la quale la Cpo si impegna quotidianamente, con iniziative di sensibilizzazione nella scuole”.

In allegato foto della Cpo di Giulianova con la giovane Eleonora Rotta.