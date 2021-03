Pescara, al via la quinta edizione di Edustartup

Saranno gli studenti delle quinte classi che con le loro startup presenteranno le loro idee di impresa ai partner del progetto

PESCARA – Ha preso il via la quinta edizione di Edustartup, la competizione educativa tra startup create dagli studenti dell’Istituto tecnico statale Aterno Manthonè di Pescara. Anche quest’anno Confindustria Chieti Pescara offre il patrocinio a questa iniziativa per supportare e favorire la diffusione della cultura d’impresa. Il tema è quanto mai attuale e di grandi prospettive: creazione di startup sostenibili per migliorare la qualità della vita.

Come nelle precedenti edizioni saranno gli studenti delle quinte classi (in particolare la 5^H e la 5^C) che con le loro startup simulate si metteranno in gioco presentando, durante il webinar, le loro idee di impresa ai partner del progetto, che saranno presenti sia in veste di tutor sia nel ruolo di giudici. Il tema di questa edizione è costituito dalla creazione di start up sostenibili per migliorare la qualità della vita. I lavori saranno guidati dal prof. Giuseppe Toletti, ideatore e promotore di questa iniziativa.

Gli studenti, uniti in piccoli gruppi di due/tre persone per un totale di dieci team, presenteranno le rispettive proposte in competizione, ricevendo suggerimenti utili per il miglioramento dei progetti e la relativa valutazione da parte dei partner.

Dopo i saluti di apertura di:

Maristella Fortunato, U.S.R. Abruzzo, ambito rerritoriale Chieti-Pescara;

Michela Terrigni, preside Aterno-Manthoné;

Antonella Sanvitale, preside Liceo Classico, già preside Aterno-Manthoné;

Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Chieti Pescara.

sono intervenuti ospiti del mondo accademico, imprenditoriale e delle professioni:

Alessandro Addari, presidente comitato Piccola industria Confindustria Chieti Pescara ed export manager, owner Top Solutions_Team for Export;

Cristiano Fino, vice presidente sezione Servizi innovativi Confindustria Chieti Pescara e owner Web Software Solutions;

Claudia Pelagatti, responsabile Education Confindustria Chieti Pescara;

Vito Ramundo e Lucio D’Anteo, presidente e consigliere Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico O.D.C.E.C. Pescara;

Lino Olivastri, Cnct – Comitato nazionale coordinamento territoriale Confindustria servizi innovativi e tecnologici;

Match 4.0 Digital Innovation Hub Abruzzo, Confindustria Chieti Pescara;

Gianluca De Santis, responsabile Orientamento al lavoro – punto impresa digitale CCIAA CH-PE;

Leonardo Valenti, presidente-Ceo Biolchim Spa;

Paolo Campana, CEO Ecohmedia srl;

Cecilia Campana, Strategic PA/Ecohmedia;

Daniela Montalbano, Responsabile Csen cicloturismo Abruzzo;

Dino Salese, owner Doa Consult;

Formatori, professionisti, docenti universitari: Claudio Bonasia, Stefano Cianciotta, Miriam D’Ascenzo, Marco Riario Sforza, Rocco Palmitesta, Pasquale Cacciacarne.

Ex-studenti che hanno avuto esperienza di particolare rilievo in nostri Hackathon e in altre competizioni/hackathon locali e nazionali.