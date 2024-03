Si é svolta a Villa Santa Maria una due giorni dedicata all’educazione digitale

A Villa Santa Maria i giorni 11 e 12 marzo sono stati dedicati a sicurezza online e intelligenza artificiale applicate al settore alberghiero

VILLA SANTA MARIA – L’11 e 12 marzo Villa Santa Maria è stata protagonista di una due giorni dedicata alla sicurezza on line e all’intelligenza artificiale. Organizzato dalla Polizia postale e dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale e promosso dall’Istituto alberghiero “Giovanni Marchitelli” e dalla Fondazione Falconio in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Benedetto Croce” di Quadri e l’Istituto Algeri Marino di Casoli, l’evento si è sviluppato in due parti. Lunedì 11 marzo nelle aule del Marchitelli esperti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale hanno offerto agli alunni un’occasione speciale per scoprire come l’intelligenza artificiale può associarsi alla professione alberghiera.

Martedì 12 marzo è stata la volta di “Una Vita da Social” – la più importante campagna educativa itinerante della Polizia di Stato – che ha fatto tappa nella patria dei cuochi per il quarto appuntamento abruzzese dopo Teramo, Pescara e Sulmona. Sul ‘truck’ della Polizia postale, un’avveniristica aula didattica multimediale mobile di ultima generazione gli operatori della Postale hanno illustreranno a studenti, insegnati e associazioni le principali insidie, ma anche le opportunità, del web.

“E’ stata una due giorni molto intensa – spiega la Fondazione Falconio – dove si è spaziato tra intelligenza artificiale e sicurezza del web, affiancate alla professione alberghiera. Un modo diverso di sostenere la formazione dei ragazzi che, grazie a questi eventi, possono conoscere aspetti non comuni che si legano al mondo della cucina. Insieme all’Istituto alberghiero Giovanni Marchitelli di Villa Santa Maria e all’Istituto comprensivo di Quadri siamo felici di aver organizzato questo momento di conoscenza reso possibile grazie alla Polizia di Stato e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ringraziamo per la disponibilità a raggiungere un piccolo comune come Villa Santa Maria e le sue scuole, che hanno tanto valore da mostrare all’esterno”.