“Edu-care alla genitorialità”, incontro a San Nicolò a Tordino il 30 aprile

Al via un nuovo ciclo di incontri di “Edu-care alla genitorialità” destinato a genitori di bambine e bambini da 0 a 3 anni

SAN NICOLO’ A TORDINO – Torna da aprile a luglio 2024 “Edu-care alla genitorialità”, il percorso di supporto per genitori realizzato a Teramo nell’ambito di “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia”, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e attivo dallo scorso anno sui territori teramano e aquilano.

Destinatari del secondo ciclo di incontri le mamme e i papà di bambine e bambini da 0 a 3 anni, che avranno la possibilità di approfondire la conoscenza e il potenziamento delle proprie competenze educative, comunicative e relazionali nella specifica fase evolutiva del proprio figlio nei sette appuntamenti che si terranno a partire da domani, martedì 30 aprile, presso lo Spazio Multiculturale Ca.Fé. Carlo Febbo di San Nicolò a Tordino.

Ad attenderli Gloria Di Rocco e Giulia Di Donato, psicologhe e psicoterapeute dell’Associazione “A Piccoli Passi”, che approfondiranno argomenti come la routine del sonno, le emozioni, l’importanza del gioco, i capricci e molto altro.

“Diventare genitori è un processo bio-psico-sociale, che si dipana nel tempo, graduale e non lineare – spiegano meglio le dottoresse – caratterizzato da diverse sfumature emotive e che si costruisce prima e durante la gravidanza, per continuare dopo la nascita del figlio o della figlia. Da questo punto di vista, il sostegno alla genitorialità è un percorso utile, una opportunità di confronto e di riscoperta di sé e dell’altro, dove le neomamme e i neopapà possano sentire di non essere i soli a vivere “un assestamento” con la nuova vita”.

Gli appuntamenti, che si terranno sempre di martedì con cadenza quindicinale, sono tutti completamente gratuiti: per partecipare è sufficiente iscriversi chiamando o inviando un messaggio WhatsApp ai numeri 348 7111214 e 349 0857605.

Per conoscere il calendario degli appuntamenti è possibile consultare i profili social del Progetto N.O.I. o il blog a esso dedicato, visitabile al link https://percorsiconibambini.it/noi/.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.