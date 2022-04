Edit dona a Pescara una versione rivisitata dell’opera “La figlia di Iorio”

L’artista, in occasione del suo ventennale artistico ha deciso di fare dono alla sua città, Pescara, di un’imponente opera in cui rivisita il dramma pastorale dannunziano

PESCARA – In occasione del suo ventennale artistico, Ergilia Di Teodoro, nota a livello nazionale con il nome d’arte “Edit”, ha deciso di fare dono alla sua città, Pescara, di un’imponente opera in cui rivisita il dramma pastorale dannunziano, “La figlia di Iorio”. Alla cerimonia di donazione, che si svolgerà domani venerdi 8 Aprile 2022 alle ore 18 presso la sala consiliare, oltre all’artista saranno presenti il sindaco Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota e l’imprenditore Fausto Zazzara. Parteciperà e coordinerà la serata l’attrice e scrittrice Franca Minnucci, che reciterà nella circostanza alcuni brani de “La figlia di Iorio”. L’evento sarà festeggiato con un brindisi beneaugurale grazie a Fausto Zazzara, “artigiano della bollicina” di Tocco da Casauria, che per l’occasione ha creato una bottiglia recante un’etichetta raffigurante il dipinto di Edit.