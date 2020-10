Ecosismabonus e vantaggi fiscali: convegno BCC Adriatico Teramano

Il 3 novembre in videoconferenza convegno con i partner ICRREA Banca, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson Focus sulla cessione del credito e guida operativa per gestire al meglio le opportunità del “DL Rilancio”

MOSCIANO SANT’ANGELO – Superbonus al 110%, opportunità e modalità d’uso. È il tema al centro del convegno “Eco Sisma Bonus” in programma il prossimo 3 novembre in videoconferenza.

Un appuntamento per fare chiarezza e sfruttare al meglio le opportunità contenute del decreto 34/2020 (“Decreto Rilancio”), con particolare riferimento alla cessione del credito collegato alle detrazioni fiscali del 110% (Superbonus) previste per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

A promuovere l’iniziativa la BCC dell’Adriatico Teramano, in collaborazione con il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, Eni gas e luce e il partner finanziario Harley&Dikkinson, che con il convegno tecnico approfondiscono e chiariscono le opportunità contenute in “CappottoMio”, servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari e che va a soddisfare tutte le esigenze delle abitazioni, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. ICCREA Banca ha infatti stretto un accordo con Eni gas e luce e Harley&Dikkinson riservando finanziamenti a tassi agevolati per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici.

Per chi aderisce a CappottoMio c’è l’interessante opportunità di poter cedere a Eni gas e luce, anche in forma rateizzata, tutto il pacchetto delle detrazioni fiscali ottenibili. Per prenotazioni e per partecipare alla videoconferenza, ci si potrà rivolgere alle filiali della BCC dell’Adriatico Teramano.