Il 18 maggio a San Giovanni Teatino “Alleniamoci con l’Ambiente”

In occasione di EcoSangiò. La Giornata Ecologica Regionale ,66 bambini della Scuola Primaria di Dragonara e San Giovanni Alta parteciperanno ad attività di educazione ambientale

SAN GIOVANNI TEATINO – “Alleniamoci con l’Ambiente”. E’ l’evento organizzato in occasione di ‘EcoSangiò – giornata ecologica regionale’, venerdì 18 maggio 2018, dal Comune di San Giovanni Teatino e dal GEAV (Guardia Ecologiche Ambientali Volontarie) di Chieti, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Croce Rossa Italiana, Nucleo Volontari Protezione Civile, Decathlon e ASD Athena 2.

“La salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – è uno dei temi principali della mia Amministrazione e, in tal senso, non posso che essere felice di questa ulteriore attività. Educare fin da piccoli significa investire sui cittadini del futuro, creando dei difensori della comunità con uno spiccato senso civico. Un ringraziamento doveroso va anche alle attività commerciali che partecipano attivamente, dimostrando come l’ambiente sia un valore per tutti”.

“Scopo di EcoSangiò – spiega l’assessore Simona Cinosi – è di condurre 66 bambini delle classi quinte della scuola primaria di San Giovanni Alta e Dragonara ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo attivo nel salvaguardare l’ambiente naturale, partendo dalla conoscenza del proprio territorio. Durante la giornata ecologica ci saranno una serie di attività, cui parteciperanno associazioni locali. I bambini si occuperanno della pulizia di alcuni tratti del territorio comunale opportunamente individuati, seguiranno laboratori e lezioni didattiche/educative, e svolgeranno attività sportive legate al tema dell’ambiente”.

L’Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino, lo scorso 12 aprile, ha aderito alla proposta di GEAV Chieti di organizzare una Giornata Ecologica Regionale nel territorio comunale. Saranno infatti i volontari GEAV a coordinare l’evento mettendo a disposizione dei bambini attrezzature e guanti idonei per la raccolta dei rifiuti (che saranno differenziati) in tratti di San Giovanni Alta e Dragonara vicine agli edifici scolastici. L’attività durerà circa un’ora, dalle 9 alle 10, poi ci saranno la merenda e l’attività didattica ambientale coordinata da Daniele Piri, comandante provinciale GEAV Chieti.

Il pranzo al sacco come la merenda saranno fornite gratuitamente da Coop Alleanza 3.0, mentre Decathlon regalerà una t-shirt dell’evento ad ognuno di giovani partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 15, esperti di ASD Athena 2 e Decathlon coordineranno tutte le attività motorie e sportive, in sicurezza, dei ragazzi.

“Rendere accessibile lo sport al più grande numero di persone è da sempre la Mission aziendale di Decathlon. Attraverso lo sport – dichiara Elena Di Santo, Customer Care Manager Decathlon – desideriamo incentivare e aumentare il benessere, generando un impatto positivo sul pianeta ed i suoi abitanti. Abbiamo voluto essere fortemente protagonisti di questo evento. Favorire l’educazione all’ambiente e allo sport dei futuri sportivi di domani è per noi fonte di grande orgoglio”.

“EcoSangiò – conclude Cinosi – si inserisce nel percorso didattico educativo sull’ambiente e la diffusione della cultura della raccolta differenziata e del riciclo che l’amministrazione Marinucci sta promuovendo nelle scuole. Voglio ricordare la grande partecipazione di tantissimi alunni a Un Natale di Riciclo – Costruisci il tuo presepe con materiali da riciclo. Un bellissimo concorso che ha favorito non solo la cultura ambientale, ma anche la creatività dei nostri bambini”.