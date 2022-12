Economia cooperativa: incontro Legacoop con i parlamentari d’Abruzzo

PESCARA – “Economia cooperativa: un’opportunità per le politiche di sviluppo del territorio abruzzese” è il titolo dell’incontro promosso da Legacoop Abruzzo che si svolgerà sabato 3 dicembre 2022, alle ore 9.30, nella sala E. Camplone della Camera di Commercio Chieti-Pescara in via Conte di Ruvo, 2 a Pescara. Sarà una interessante occasione di confronto, tra il mondo cooperativo regionale e i parlamentari abruzzesi, chiamati ad ascoltare le istanze del territorio per poter proporre, a livello nazionale, misure incisive per le imprese della regione.

Questo secondo appuntamento organizzato da Legacoop Abruzzo, dopo quello del 2021 ospitato nella sede di Feudo Antico, si inserisce nelle azioni portanti per la diffusione e la crescita dell’economia cooperativa come modello di sviluppo per il territorio. Dopo i saluti del sindaco di Pescara, Carlo Masci, del presidente della CCIAA Ch-Pe, Gennaro Strever, e del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il presidente Luca Mazzali introdurrà l’incontro fornendo una fotografia del mondo cooperativo abruzzese che, anche in questi anni segnati da numerose difficoltà, riesce a tutelare i livelli occupazionali ma che necessita di misure urgenti ed incisive per continuare un cammino di sviluppo.

Centrale sarà il confronto, moderato dal giornalista Rossano Orlando, con i parlamentari abruzzesi, in rappresentanza di tutte le forze politiche. Ci saranno Nazario Pagano (Fi), Alberto Bagnai (Lega), Guido Sottanelli (Azione), Gabriella Di Girolamo (M5S), Michele Fina (PD) e Luigi D’Eramo (Lega). Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti. Nella fase conclusiva della mattinata prevista la presentazione a cura della professoressa Michelina Venditti del Corso di Dottorato Industriale in ‘Science and Technology for Sustainable Development l’intervento del Direttore Generale Coopfond’, co-finanziato da Legacoop Abruzzo, con il patrocinio Coopfond, a rappresentanza del quale istituto interverrà il Direttore Generale Simone Gamberini. Ci sarà quindi la presentazione del Master ‘Economia e management delle imprese cooperative’ dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara a cura del professor Antonio Gitto, e la consegna della II Borsa di Studio Roberto Falà ‘Il valore della cooperazione nell’ambiente economico attuale e la sua prospettiva futura’: si perpetua così la proficua collaborazione tra Legacoop Abruzzo e il mondo universitario, un cammino intrapreso da tempo e che sta portando eccellenti risultati.

Programma

Ore 9.30 – Registrazione

Ore 10.00 – Saluti istituzionali

Sindaco di Pescara – Carlo Masci

Presidente CCIAA Chieti-Pescara – Gennaro Strever

Presidente del Consiglio Regionale – Lorenzo Sospiri

Relazione del Presidente Legacoop Abruzzo – Luca Mazzali

Tavola rotonda moderata dal giornalista Rossano Orlando con la partecipazione dei parlamentari abruzzesi:

Nazario Pagano – Fi

Alberto Bagnai – Lega

Guido Sottanelli – Azione

Gabriella Di Girolamo – M5S

Michele Fina – PD

Luigi D’Eramo – Lega

Conclusioni – Mauro Lusetti (Presidente nazionale Legacoop)

Presentazione del Corso di Dottorato Industriale in “Science and Technology for Sustainable Development” – Prof.ssa Michelina Venditti

Intervento del Direttore Generale Coopfond – Simone Gamberini

Presentazione del Master “Economia e management delle imprese cooperative” – Prof. Antonio Gitto

Consegna della II Borsa di Studio Roberto Falà – ‘Il valore della cooperazione nell’ambiente economico attuale e la sua prospettiva

futura’.

Conclusioni

Ore 13.00 – Fine lavori