LUCO DEI MARSI – La festa più allegra dell’estate torna venerdì, 5 agosto, dalle 20, a riempire di musica e colori viale Duca degli Abruzzi a Luco dei Marsi. Ad accendere la serata agostana, la seconda edizione di “E State Mascherati”, organizzata dall’associazione culturale Animaluco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi e la SOMS.

L’evento vestirà dei colori estivi, offrendone un piacevolissimo “assaggio”, lo storico carnevale Marsicano, rigenerato e riportato al centro della scena regionale, negli scorsi anni, proprio dall’Associazione. Ad accogliere luchesi e marsicani, domani sera, un programma strepitoso, dalle rutilanti performance itineranti degli artisti di strada alle esibizioni della Street band e delle Majorette, fino alla musica dal vivo, accanto, naturalmente, a gruppi e maschere di ogni tipo.

Un ampio spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli, con animazioni dedicate, personaggi e sorprese, incluso lo zucchero filato omaggio a tutti i bambini in maschera. Durante la serata saranno conferiti premi alle maschere e ai gruppi più originali. Un appuntamento, dunque, quello in programma, di puro divertimento e condivisione, per celebrare lo spirito più gioioso della stagione. Tutti sono invitati a partecipare.