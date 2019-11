Avezzano, Flavio Bucci in scena in E pensare che ero partito così bene...

Al via con E pensare che ero partito così bene…con Flavio Bucci la Stagione del Teatro Off Limits 2019/2020 ad Avezzano

AVEZZANO (AQ) – Si apre sabato 23 novembre alle ore 21.00 al Castello Orsini di Avezzano, con grande successo della campagna abbonamenti, che ha superato la quota 100, la seconda stagione del Teatro OFF Limits. A tagliare il nastro ci sarà il grande ed eccentrico artista Flavio Bucci, il celebre Don Bastiano ne “Il Marchese del Grillo “, che vanta una carriera teatrale, cinematografica e televisiva di oltre cinquant’anni. Bucci si esibirà nello spettacolo autobiografico “E pensare che ero partito così bene..” che è stato è stato scritto dallo stesso attore insieme a Marco Mattolini che ne cura anche la regia.

Sono disponibili gli ultimi biglietti per partecipare all’evento e gli ultimi abbonamenti della stagione teatrale, che si possono acquistare presso il punto informativo di Largo Pomilio o la stessa sera alla biglietteria del Castello.

Soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti in questa campagna abbonamenti i Direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini ringraziano il Direttore artistico del teatro dei Marsi Lino Guanciale con il quale è stata attivata una collaborazione, l’Amministrazione comunale di Avezzano, gli sponsor e tutti gli abbonati che stanno sostenendo questo ambizioso progetto culturale: “siamo orgogliosi, dice Martorelli, di aprire la stagione con un artista del calibro di Flavio Bucci. ..”quest’anno abbiamo alzato il livello artistico, ci sarà da divertirsi…, aggiunge Pellegrini”.

Grande soddisfazione esprime anche la Project Manager Cinzia Pace, che sottolinea l’importanza culturale del Teatro OFF per il territorio marsicano “il nostro è un cartellone di spettacoli dai forti contenuti sociali e culturali, senza tralasciare quella ironia e leggerezza di cui oggi le persone hanno bisogno. Ringrazio lo staff organizzativo: la Social Manager Jolanda Petricca della JP Events & Communication, Enrica Di Domenico che si sta occupando della campagna abbonamenti e della parte organizzativa, il fundraiser Rosario Idrofano, Cati Origa, Alessandro Scafati e la “Moonlight” di Roberto Perugini che cura la parte di regia di tutti i video promozionali per web e social”.